認知症は大きく4つに分類できる。60％以上がアルツハイマー型であるその症状の特徴とは？【認知機能改善30秒スクワット】

認知症患者の60％以上がアルツハイマー型認知症

認知症とは「脳の神経細胞の働きが衰えることで認知機能（記憶、判断力など）が低下し、社会生活に支障をきたすようになった状態」です。ひと口に認知症といっても、その原因や病状はさまざまで、大きく4つに分類できます。

※本書はアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症の方を対象としています。

アルツハイマー型認知症

認知症の中で最も患者数が多く、脳血管性認知症との合併型を合わせると全体の60％以上を占めます。脳の神経細胞にたまった「アミロイドβ（ベータ）」というたんぱく質が神経細胞を壊し、脳の萎縮（縮む）が起きて発症します。

レビー小体型認知症

特徴と症状 昔のことは覚えているが、最近のことは忘れる 軽い忘れ物のような症状から始まり、行動そのものを覚えていない 時間や場所の感覚がない、徘徊（はいかい）、失禁、性格の変化

レビー小体という特殊なたんぱく質が脳にたまり、脳の神経細胞を破壊することで発症します。レビー小体が脳にたまる原因は未解明です。

特徴と症状

脳血管性認知症

現実にはないものが見えるなどの幻視の症状 妄想に発展し怒り出す うつ病や睡眠時の異常行動 手足の震えや体のこわばり、歩行障害

認知症全体の約20％の患者さんがこのタイプです。脳梗塞などの脳血管障害によって脳細胞への血流が阻害され、脳細胞の一部が死んで発症します。

特徴と症状

前頭・側頭型認知症

障害を起こした脳の部位によって症状は異なる 歩行障害、手足のしびれ、言葉が出にくい、意欲低下、不眠 血管障害を再発する度に症状が重くなる（再発しなければ進行しない）

脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することで発症します。50～60代に多く、10年以上かけてゆっくりと症状が進行していくケースがほとんどです。

特徴と症状

感情の抑制が利かない 万引きなど社会のルールが守れなくなる 性格がガラリと変わる 時間や場所にこだわり、同じ行動を頑固に続ける

【出典】『認知機能改善30秒スクワット』著：本山輝幸