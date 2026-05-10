「憎しみ」はキャラ造成の一端も担う！読者も憎む設定にするとより物語が面白くなる？【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

「憎しみ」はキャラ造成の一端も担う！読者も憎む設定にするとより物語が面白くなる？

にくしみ ［英：Hate］

憎しみの意味

あるものを激しく嫌い、反抗心を抱くこと。愛と対立した感情。

憎しみの類語

怨恨 いまいましい 憎悪 怨念 忌避 敵意 反目 倦厭 敵愾心など

憎しみにおける体（フィジカル）の反応

虫唾が走る

体が重く感じる

眉をひそめる

棘のある言葉を浴びせる

悪寒がする

体が熱くなる

睨みを利かせる

口角が下がる

体に力が入る

手を固く握りしめる

すごみのある様子を見せる

腕を組んでだるそうにする

むくれる

激しい感情から目が血走る

表情が硬い

ムスッとして押し黙る

苦しみにおける心（メンタル）の反応

負の感情でいっぱい

相手の不幸を願う

もやもやが募る

不機嫌

いまいましい

じめじめした気分

不愉快

我慢する

恨めしい

怒りが湧き上がる

殺気立つ

気持ちが波立つ

胸くそ悪い

復讐心を抱く

何をいわれても納得できない

心に重しが乗った感じ

ネガティブ思考に陥る

「憎しみ」の対象は読者も憎む設定にする

行動原理の一因として受け入れられキャラ造成の一端も担うように

描写が難しい「憎しみ」。なぜなら「憎しみ」を抱く人は心に曇りや濁りのあるネガティブな人物として、嫌われる傾向にあるからです。物語でも然り。「憎しみ」をメラメラ燃やす人物を登場させると、読者が敬遠するタイプになりがちです。とはいえ話の展開上、主人公が誰かを憎む場合もあるでしょう。その際のポイントは、憎まれる相手側の設定にあります。

「憎しみ」の対象を巨大な権力や富を有する途方もない強者として設定すれば、主人公の「憎しみ」は共感を得やすいものとなります。ファンタジーなら、極悪非道で無双の悪魔みたいな、徹底したヒールとして描けば、読者は主人公の「憎しみ」を応援してくれます。つまり「憎しみ」が行動原理の一因として受け入れられ、かつキャラ造成の一端も担うわけです。そうなればしめたもの。一方で、「憎しみ」の対象が普通に弱い相手だと、冒頭の通りネガティブな嫌われ者に成り下がります。「憎しみ」は対象の描写に注意しましょう。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅