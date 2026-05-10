◆英プレミアリーグ第３６節 ブライトン３―０ウルバーハンプトン（９日・ブライトン）

【ブライトン（英国）１０日＝森昌利通信員】ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫が、ウルバーハンプトン戦で左太もも裏を付近を痛め、後半１３分に途中交代した。試合後に会見したブライトンのヒュルツェラー監督は「スキャンの結果を待たなければならないが、良くは見えない」と、三笘の状態が思わしくないことを明かし、表情を曇らせた。

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Ｗ杯３大会に出場したＭＦ本田圭佑が１０日、自身のＳＮＳで三笘の負傷に言及。「三笘さんマジか。。。」（原文ママ）とつぶやき、日本の絶対的主力選手の負傷を懸念した。

直接の接点がない選手に関しては「さん付け」で呼ぶ方針を示している本田。２２年カタール大会の解説時など、かねて三笘の実力を高く評価するコメントをしてきただけに、世界的ドリブラーのＷ杯出場が危ぶまれる事態に落胆を隠しきれない様子だった。

ヒュルツェラー監督は負傷箇所について「ハムストリング（太もも裏）で間違いないと思うが、それも検査の結果を待たなければならない」と語っている。

三笘は後半１０分過ぎ、浮き球のロングボールを肩付近でトラップして前進した際、右手を上げてプレーをストップすると、左の太もも裏付近を押さえて倒れ込んだ。その後両手で顔を覆い、ショックを隠しきれない場面もあり、ホームスタジアムは騒然となった。医療班とのやり取りを追え、立ち上がると、交代時には自らの足で歩いてピッチを出たが、その表情には厳しさが浮かんだ。

日本代表は今月１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）のメンバーを発表するが、本大会を１か月後に控え、影響は避けられない負傷とみられる。