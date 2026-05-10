◆米大リーグ ホワイトソックス６―１マリナーズ（９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、４打数無安打、２三振で２試合ぶりに安打が出なかった。直近３試合で８三振となり、シーズン５９三振は、リーグ最多。ホワイトソックスは、マリナーズに勝って、連敗を「３」で止めた。

マリナーズの先発は、２３年から３年連続で２ケタ勝利を挙げている右腕のカスティーヨ。初回無死二塁の１打席目は、右飛に倒れた。ホワイトソックスは初回にモンゴメリーの１０号２ランで２点を先取。村上の３回無死一塁の２打席目は、３球で空振り三振を期した。それでも直後のバルガスが８号２ランを放ってリードを４点に広げた。

４点リードの５回無死一塁の守備では、ヤングのバントを捕球して二塁方向に体を向けたところでボールを落とすミス。失策が記録され、このイニングで１点を失った。３点リードの５回１死走者なしの３打席目は左腕・シンプソンと対戦し、外角のスイーパーをうまくはじき返して飛距離は３４８フィート（約１０６メートル）だったが、後ひと伸び足りず右飛に倒れた。直後にはバルガスがこの試合２発目となる９号ソロを放ち、再びリードを４点に広げた。７回１死二塁の４打席目は、かつてエンゼルスで大谷と同僚だった左腕・スアレスと対戦して空振り三振に倒れた。

村上は前日８日（同９日）の１打席目に、左翼へ３試合ぶりの本塁打となる１５号ソロ。ジャッジ（ヤンキース）に追いつき、本塁打数がメジャー全体でトップタイになった。メジャー１５本目の本塁打にして初めて１打席目でアーチを描き、初めて逆方向の左翼へのホームランだった。さらに、８カード連続でカード初戦に本塁打を放つのは、メジャー初の快挙。５打席目にも右翼ポール際へ特大のファウルを放っていた。

試合後には、現地放送のインタビューで「いい時も、悪い時も、同じ準備をしっかりして、いろんなことが大切だと思うので、これをしっかり続けていきたいと思います」、「準備が大切」と気を引き締めて先を見据えていた。