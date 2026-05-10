5月の第2日曜日は母の日。起源には諸説あるが、日本では1930年代から普及したとされる。以後、父の日とあわせて長く廃れる気配もない理由は、両親への感謝を表すことの重要性を多くが認めているからだろう。映画の世界でも、両親の愛情を軸とした物語は多い。母の愛を描いた日本映画の名作5選を、映画解説者の稲森浩介氏が解説する。

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母を慕う子の思い

〇「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」（2007年）

原作のリリー・フランキーの自伝的小説は200万部を超え、社会現象になるほど話題になった。

自由に生きるオトン（小林薫）はめったに家にいない人だ。オカン（樹木希林）は、1人でボク（オダギリジョー）を筑豊の炭鉱町で育てる。

「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」樹木希林

東京の大学に進学したボク。卒業後自堕落な生活をしていたが、一念発起して仕事を始めた。そして、がんになったオカンと東京で一緒に暮らし始めるのだ。ボクの友人たちに料理を振る舞うオカンは、皆に慕われていた。

7年後、オカンのがんが再発する。欲しいものはと聞くと、ボクの卒業証書という。その卒業証書の額を丁寧に磨く母。このあたりで、涙腺がゆるむ人もいるだろう。

東京タワーが間近に見える病院に入院したオカン。抗がん剤治療の壮絶な苦しみが始まった。しかしオカンは一言も止めたいとは言わない。肉親で同じような経験をした人には、とても辛い場面だ。

ボクの方が耐えられなくなり、抗がん剤治療を止めてもらう。そして、短い穏やかな日々を過ごしたオカンは、ボクとオトンに見守られながら静かに旅立つ。

公開当時、母親を強く慕う姿が話題になった。この作品を観て、大人になっても母親を慕う気持ちを、素直に表現してもいいのだと考えた人も多い。

オダギリ自身も「物心ついて家族は母だけだったので、役者という自分の人生を利用する職業において、母と息子を演じるのは1つの節目」（「キネマ旬報」2007年4月上旬号）と語っている。

母を慕う子どもの、普遍的な思いを描いた作品だ。

認知症になった母の言葉

〇「百花」（2022年）

母が認知症になり、過去を忘れてしまったら。そしてその母との間に、子どもの時のことでわだかまりがあったとしたら。

泉（菅田将暉）は会社の同僚・香織（長澤まさみ）と結婚していて、まもなく子どもが生まれる。母・百合子（原田美枝子）はピアノ教師をしているが、ある日、認知症と診断された。

百合子の認知症による意識の混乱を映像で見せる。しだいに症状が進んだ母は、スーパーで何度も同じ場所を歩き、何度も同じものを買う。やがて万引きで捕まってしまう。

そんな母を懸命に支える泉だったが、ずっと母にわだかまりを持っていた。母は小学生の泉を1人置いて、男と失踪したのだ。母にどうしてあの時自分を見捨てたのかと聞いても、認知症の母からは返事がない。

この作品を観ていて、もう一つの作品を思い出した。「わが母の記」（2012年）だ。作家の洪作（役所広司）は、認知症になった母（樹木希林）を妹一家から引き取る。洪作は幼い時に兄妹の中で1人だけ8年間も祖母に預けられ、寂しい少年期を過ごした。なぜなのか。ずっとその疑問を心の底にしまっていた。

わが子を1人にした理由はそれぞれ違うが、認知症になってしまった母に、なぜそうしたかを聞きたい。そんなもどかしさは同じだ。

両作とも息子たちは、記憶のかけらからこぼれ落ちたような母の言葉を聞き、忘れていたあることを思い出す。そして母の深い愛を初めて知ることになる。

余命宣告をされた母がした事

〇「湯を沸かすほどの熱い愛」（2016年）

余命宣告された母は、子どものために何をしようとするのだろうか。

夫・一浩（オダギリジョー）が家出し、経営する銭湯を休業中の妻・双葉（宮沢りえ）はパン屋で働いていた。突然倒れて病院に行くと、がんの末期であることを告げられる。余命2カ月だった。

銭湯の浴槽でひとしきり泣いた後、まず夫を連れ戻し、銭湯を再開することを決意する。

中学生の娘・安澄（杉咲花）は、学校でいじめにあっていた。ある日、体育の授業中に制服を隠されてジャージ姿で帰り、もう学校に行きたくないと泣く。しかし、双葉はそれを許さない。「逃げちゃだめ、自分で解決しなくては」と。

この場合、親は教師に相談するのが一般的だろう。しかし、双葉には時間がない。自分がいなくなった後に同じことが起きるかもしれない。

安澄は教室で意外な方法で制服を取り戻す。制服を着て帰ってきた娘を、双葉はきつく抱きしめた。もう一つ、娘にどうしても会わせたい人がいた。そのために、病状が進んだ身体を奮い立たせ旅に出る。

双葉は最後に一つだけ、自分のためにある事を実行する。しかし思うようにいかず、感情を爆発させるのだ。人生の最後だからといって、すべてが解決するとは限らない。

驚きの結末が話題になった作品だが、最大の見どころに、双葉と安澄が最後に病室で対面する場面をあげたい。宮沢は一言のセリフもない中、崇高とも言える姿を見せ感動的だ。

自分が同じ立場になったら、どうするだろうか。誰もがそんなことを考える作品だろう。

母とCODAのぼく

〇「ぼくが生きてる、ふたつの世界」（2024年）

CODA（Children of Deaf Adults）。聴覚障害を持った親のもとで育った、聴こえる子どものことだ。

大（吉沢亮）は、ろう者の両親（忍足亜希子、今井彰人）を持つCODAだ。レストランで母と手話をしていると、他の客がこちらを見て話題にしている。大は「聞こえてます」と言い母をかばう。小学生の時はそんな優しい子だった。

しかし、友だちから「お前の母さん、話し方変だな」などと言われ、徐々に「普通ではない」生活に息苦しさを感じる。やがて、成長すると逃げるように東京に出てしまうのだ。

吉沢が「国宝」の前に出演した作品で、“聞こえる世界”と“聞こえない世界”を行きする心の揺らぎを繊細に演じている。

ろう者俳優の忍足亜希子が母親を演じる。息子が反抗期の時、「大ちゃんの声を聞きたいから」と20万円もする補聴器を買う一途な姿が愛らしい。大が志望校に落ちて「こんな障害者の家に生まれたくなかった」と言われても温かく見つめる母だ。

大が帰省した時、両親がどんな思いで子どもをもうけたかを知る。これまでの母の愛が次々と浮かんできた大は号泣する。

公開時に、忍足に話を聞く機会があった。忍足の夫と娘は聴者だという。CODAの娘さんはこの作品を観て何と言われましたか、と聞くと「家にいるお母さんと違う、と言ってました」と笑いながら答えてくれた。それはやさしい母の顔だった。

東京で暮らす息子を訪ねる

〇「一人息子」（1936年）

小津安二郎のトーキー第1作で、母が息子にかける思いを描いている。

信州の製糸工場で働きながら、女手ひとつで息子を育てる母（飯田蝶子）は、将来のために息子を進学させる。13年後、母は東京に住む息子（日守新一）を訪ねると、いつの間にか結婚し赤ん坊までいた。市役所を辞めて、今は夜間学校の教師をしているという。

母をもてなすために息子は同僚から借金をし、妻は着物を質屋に入れる。母はそれを見て、息子たちの生活がかなり苦しいことを知るのだった。

公開された昭和11年は、昭和恐慌の影響が色濃く残る時期だ。地方は疲弊し都市部は安定した雇用が望めない。母が懸命に働き息子に希望を託すのは、庶民の切実な願いだ。

しかし、母の期待通りにはならない。東京で「成功しているはず」の息子は、低賃金の夜学教師となり慎ましい生活を送っている。学歴が必ずしも経済的成功につながらない時代なのだ。

その後、母は息子が近所の怪我をした子どもを助け、治療代まで工面してやる姿を見る。母は「かあやんはな、お前のような倅を持って今日ほど鼻が高かった事はないよ」と言い、お金を置いて信州に帰っていく。

帰宅した母は、工場の同僚に息子が成功していると話す。そしていつものように働くのだった。

当時は経済的達成を「成功」と考える時代だ。しかし本作の母は、生活が苦しくても誠実に生きる息子を見て自分を慰める。そこに深い愛情が見える。子どもが幸せになってほしいと願う母の心はいつの世も変わらない。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部