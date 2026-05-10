「ドジャース−ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）

今季初の先発マウンドに上がったブレイク・スネル投手が、２回までに５失点の大乱調。最終的に３回５失点でマウンドを降り、ベンチのロバーツ監督も厳しい表情を浮かべた。

先頭のデュボーンに二遊間を破られて出塁を許すと、続くボルドウィンをフルカウントから四球で歩かせた。さらにアルビーズを打ち取ったボテボテの打球が捕手の前に転がり、スミスが処理するも内野安打に。いきなり無死満塁のピンチを背負った。

４番・オルソンはスライダーで空振り三振に仕留め、ライリーの遊ゴロ併殺崩れ間に先制の１点を失ったスネル。後続は仕留めたが、二回も不運なヒットからピンチを招いた。

１死からホワイトの内野安打、さらにどん詰まりの右前打、四球で２死満塁とするとアルビーズ、オルソンに２者連続のタイムリーを浴びて一挙４失点。序盤で試合を壊してしまい、ロバーツ監督も厳しい表情を浮かべた。

試合前の会見では５回７５球をメドとしていたが、二回から早くもエンリケスがブルペンで準備を開始。２回を投げ終えた時点で球数は５８球を要した。ボール自体は良かったが、全体的に高めに浮くなどコントロールを欠いた。まさかの今季初登板となってしまった。

三回はキム・ヘソンの失策もあったがスコアボードにゼロを刻んだスネル。ベンチでロバーツ監督とハグをかわしていた。