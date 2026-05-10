開催：2026.5.10

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 6 - 0 [カブス]

MLBの試合が10日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとカブスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。

2回裏、4番 ジョシュア・ヤング 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 1-0 CHC、7番 アレハンドロ・オスナ 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 2-0 CHC

4回裏、6番 ジョク・ピダーソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 3-0 CHC、7番 アレハンドロ・オスナ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 4-0 CHC

5回裏、9番 ジャスティン・フォスキュー 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 5-0 CHC

6回裏、8番 カイル・ヒガシオカ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 6-0 CHC

試合は6対0でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジャレン・ビークスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで3勝1敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.305となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 10:56:14 更新