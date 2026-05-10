◇プロ野球セ・リーグ 中日4ー2巨人（5月9日、バンテリンドーム）

巨人は中日の左腕、大野雄大投手の前に、4安打無失点。8回に杉浦稔大投手から2点をかえしましたが、追い上げもここまで。2-4で敗れ、4カード連続での負け越しが決まりました。

今季の巨人は特に左投手を苦手にしている印象。右の先発時は12勝6敗ですが、左に対してはこの試合を入れて、5勝11敗と大きく負け越しています。この数字について橋上秀樹オフェンスチーフコーチは試合後に、「なかなか効果的なもの（対策）は伝えきれなかったのはあった」と口を開きました。

「特に左に対して、数字が悪いのは正直、こちらの方も理解している。それに対して、効果的なもの（対策）が出せるように、バッティングコーチ共々、技術の指導とメンタル的なもの、スコアラー的なアプローチも含めて、改善していければいいなと思っています」

下を向いてばかりはいられない、と語った橋上コーチ。巨人はこの敗戦で4月3日に以来の借金生活に入りましたが、残りは108試合あります。ここから巻き返しを図ります。