「親子みたい」 日本の超大物男性との撮影に成功した21歳スノボ女王に熱視線「めちゃレア」
インスタグラム更新
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が9日、自身のインスタグラムを更新。番組出演を告知したが、隣にいる超大物男性に注目が集まった。
ミラノで輝いた21歳の隣で、金＆銅の2つのメダルを首からさげた男性が笑みを浮かべている。お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功だった。
村瀬のインスタグラムで「【ジャンクSPORTS】 5月16日（土） 16:30〜17:00と5月23日（土） 16:30〜17:00 是非ご覧下さい 収録凄い楽しかったです」とし、2ショットを公開するとファンから様々な声が上がった。
「浜ちゃん大ファンの自分からしたらめちゃレアなツーショットで最高ですね」
「親子みたいやー」
「浜ちゃんうれしそうだなぁ！」
「カッコ良いお二方」
「浜田さんとの2ショットいいですね ここもちゃんはすごくかわいいです」
村瀬は2022年北京五輪のビッグエアで銅メダル。4年後のミラノでさらに好成績を残し、注目度が上昇している。
（THE ANSWER編集部）