インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が9日、自身のインスタグラムを更新。番組出演を告知したが、隣にいる超大物男性に注目が集まった。

ミラノで輝いた21歳の隣で、金＆銅の2つのメダルを首からさげた男性が笑みを浮かべている。お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功だった。

村瀬のインスタグラムで「【ジャンクSPORTS】 5月16日（土） 16:30〜17:00と5月23日（土） 16:30〜17:00 是非ご覧下さい 収録凄い楽しかったです」とし、2ショットを公開するとファンから様々な声が上がった。

「浜ちゃん大ファンの自分からしたらめちゃレアなツーショットで最高ですね」

「親子みたいやー」

「浜ちゃんうれしそうだなぁ！」

「カッコ良いお二方」

「浜田さんとの2ショットいいですね ここもちゃんはすごくかわいいです」

村瀬は2022年北京五輪のビッグエアで銅メダル。4年後のミラノでさらに好成績を残し、注目度が上昇している。



（THE ANSWER編集部）