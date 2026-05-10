鼻が乾いている理由4つ

1.生理現象

健康な猫の鼻は湿っていますが、生理現象として乾くこともあります。それは、睡眠中や寝起きのとき。活動中と比べて代謝が働いておらず、分泌量が減って乾いてしまいます。鼻を舐める頻度が減ることも、乾く原因のひとつでしょう。生理現象のため、基本的には問題ありません。

2.老化現象

猫の鼻は代謝が落ちると乾きますが、睡眠中や寝起きだけでなく、老化現象でも起こります。そのため、若い猫よりも、老猫の方が鼻がカサカサしている傾向があります。鼻が乾いているだけで健康状態に変化がなければ、様子見で構いません。

3.環境によるもの

季節の影響で鼻が乾くこともあります。夏は、冷房が効きすぎてカサカサになってしまうことがあるようです。冬は、暖房の影響で乾きます。部屋の湿度が下がりすぎると、鼻が乾燥しやすいでしょう。

また、長時間にわたって日光を浴びたときも、鼻が乾くことがあります。基本的には自然に元に戻るため、過剰に心配することはありません。

4.健康状態の悪化

気を付けたいのが、脱水症状からくる鼻の渇きです。脱水症状を起こすと、体内の水分量が減って鼻が乾燥します。同時に歯茎や皮膚の乾燥もあれば、脱水症状の可能性大。ときには、発熱や嘔吐、下痢を伴う場合もあります。

また、猫風邪が原因で鼻水・鼻づまりを起こし、その影響から鼻がカサカサになるケースも。健康状態が悪くて鼻が乾く場合、一時的に戻ることはなく、症状が改善されるまではそのままの状態がほとんどです。

放置しても大丈夫？

猫の鼻は、生理的要因や季節の影響で自然と乾いてしまうこともあります。そのため、乾いているからといって絶対に病気というわけではありません。基本的に、一時的に乾いているだけなら様子を見るだけで大丈夫でしょう。

一方で、長期的に乾いている場合は、他の症状が出ていないかチェックしてみることをおすすめします。例えば、食欲や元気が減っていたり、下痢や嘔吐が続いているときは要注意。また、鼻水や鼻づまりがないかも観察しましょう。呼吸器系疾患や鼻腔内の疾患、皮膚疾患など、なんらかの異変が起きていることが考えられます。

鼻が湿っている理由

猫の鼻の水分は、汗や皮脂からできています。そのため、興奮しているときや暑いときは湿りやすく、寝ているときや寒いときは乾きやすくなります。

とはいえ、ただ単に湿っているだけではなく、体を守るためのいくつかのメリットがあることが分かっています。そのひとつが、ウイルスや細菌を防ぐというもの。十分に潤っているおかげで、鼻の中にウイルスや細菌が入りにくくなっているのです。

また、鼻が湿っていることで、よりニオイを嗅ぎやすくなるというメリットもあります。ニオイ分子をキャッチしやすくなり、さまざまなニオイを嗅ぎ分けられるようになるのです。ニオイが分かると、食べ物の鮮度や味を確認しやすくなります。

まとめ

猫の鼻は、ウイルスや細菌の感染を防ぐため、またニオイを嗅ぐために湿っています。就寝中や寝起き、環境によって乾くことはありますが、一時的であれば問題ないといえるでしょう。

ただし、鼻の乾燥以外に症状がみられるようであれば、脱水症状や病気が隠れている可能性があります。猫は水を飲むことを面倒がる傾向があるため、水分を摂れているか確認してみるのがおすすめです。

水を飲ませるために、水飲み場をいくつか用意したり、器を変えたりといった工夫をしてみてもいいかもしれません。流水なら飲む、常温なら飲むというように、こだわりが強い猫もいます。さまざまな工夫をしながら、脱水症状にならないよう配慮してあげるといいでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)