俳優・中村雅俊さんの妻で、俳優の五十嵐淳子さんが急病のため4月28日に死去したことを受け、三女でモデルの中村里砂さんが5月9日、自身の公式X（旧Twitter）に近況を投稿しました。



【写真を見る】【 中村里砂 】 母・五十嵐淳子さん急逝後の多忙な日々を告白…「とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」





中村里砂さんは「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と、母の逝去後の慌ただしい日々を明かしました。







また「温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます」と、周囲への感謝も綴っています。







中村里砂さんは5月2日にも自身のXで母の急逝を報告しており、「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります」「母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております」と、悲痛な心境を明かしていました。







この投稿に、「大変な事多いと思いますが、お身体には気を使っていただいて頑張ってくださいね」「日々バタバタかと思いますが、無理せずゆっくりで良いので」「お母様の偉大さを改めて感じております。大変でしょうがずっと待っています」「里砂ちゃんもまだまだ落ち着かず大変でしょうけど、くれぐれもご無理なさらずご自愛くださいね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】