群馬中央バスが運行を継続

ジェイアールバス関東が2026年6月1日に、高速バス「東京・新宿〜伊勢崎・前橋駒形線」のダイヤ改正を実施します。

【アウトレットいきません】これが「本庄・伊勢崎線」ダイヤ改正の概要です（時刻表）

今回の改正に伴い、ジェイアールバス関東は同路線から撤退し、今後は群馬中央バスが運行を継続します。また改正後は、「ふかや花園プレミアム・アウトレット」バス停が廃止となります。

この路線はもともと、新宿から埼玉県の本庄、利根川の坂東大橋（国道462号）を経由して伊勢崎を結ぶ路線として2009年に開業。伊勢崎市では従来から、鉄道だと前橋・高崎へ迂回が必要なため、利根川の対岸に位置するJR本庄駅（埼玉県本庄市）まで自家用車などで出て、そこから高崎線で東京へ向かうルートがよく使われています。そのルートを活用して東京直通の高速バスとしたものです。

その後、伊勢崎オートレース場へ延伸したり、2022年にふかや花園プレミアム・アウトレットが開業した際には東京からの直通アクセスのひとつとして経由便が設定されたりし、東京側も東京駅まで延伸。この間、2019年から一部便を群馬中央バスへ運行委託していましたが、今回、全便が同社の運行となります。

なお、改正に合わせて新たに「ネット決済割」が導入され、ネット決済時は運賃が5％割引となります。一方、既存の「大人の休日割引」は廃止されます。