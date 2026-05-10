◆米大リーグ レンジャーズ６―０カブス（９日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が９日（日本時間１０日）、敵地のレンジャーズ戦に「５番・右翼」で２打数無安打１四球で、３試合ぶりに無安打に終わった。チームは敗れ、連勝は１０で止まった。

初回２死一、二塁での第１打席は２ストライクからファウルで３球粘った末に遊飛に倒れた。０―２の３回には１死一、三塁で第２打席を迎えた。カウント１―２から高めのカーブはボール判定だったが、捕手ヒガシオカがＡＢＳチャレンジを要求して判定が覆り、見逃し三振となった。２打席連続でチャンスで凡退した。

５回２死では四球。０―６の８回１死ではボテボテの当たりで、捕手が一塁へ悪送球し二塁に進塁した。捕手内野捕安打となり、３試合連続安打をマークした。

前日の同カード初戦で８号本塁打を放っていたが、２試合連発はならなかった。

カブスは、４月１４〜２４日（同１５〜２５日）に１０連勝。３連敗を挟んで同２８日（同２９日）からは再び連勝をスタートさせ、今季２度目の１０連勝を飾っていた。連勝は止まったが、直近２４試合は２０勝４敗で、全チームが勝ち越しているハイレベルなナ・リーグ中地区の中でも首位を独走している。