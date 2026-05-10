◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのブレーク・スネル投手（３３）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦で今季初登板初先発したが、初回から２イニング連続で満塁のピンチを背負って、２イニング連続で失点し、２回終了時点で５８球を投げ、６安打５失点と苦しいマウンドになった。

初回から不運が続いた。先頭のデュボンの当たりは決して強い打球ではなかったが二遊間を抜けて中前安打。続くボールドウィンには四球を与えた。無死一、二塁でアルビーズも打ち取った当たりだったが、打球が弱かったことで捕手への内野安打となって無死満塁。オルソンからは空振り三振を奪ったが、ライリーの遊ゴロで併殺を奪えず、先取点を献上した。

２回も１死からホワイトの三塁への弱い当たりが内野安打。続くマテオの詰まった当たりも右前に落ちて１死一、二塁と再び得点圏に走者を背負った。さらに２死からボールドウィンに２打席連続の四球。再び２死ながら満塁のピンチを背負うと、アルビーズに２ストライクから低めのボール球のチェンジアップを拾われて左前へ２点適時打を浴びた。続くオルソンにも中前へ２点適時打を許してリードを５点に広げられた。

レイズ時代の１８年、パドレス時代の２３年にサイ・ヤング賞に輝いた実績を持つ左腕のスネル。昨季ドジャースに加入して左肩痛に悩まされながら１１登板で５勝を挙げると、ポストシーズンでは山本と並んで先発の中心としてワールドシリーズ制覇に貢献した。

今季も左肩の状態が上がらず出遅れ。キャンプ中はオープン戦の登板がなく、開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎えた。４月からのマイナーでのリハビリ登板では、３登板で０勝１敗、防御率３・３８。３日（同４日）には４回５５球を投げ、当初はもう一度マイナー登板が予定されていたが、グラスノーが腰痛でＩＬ入りしたことなどで、急きょこの日の先発が決まった。