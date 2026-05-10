woofieの新作ブッセが登場♡塩キャラメル＆アーモンドの夏限定スイーツに注目

キャラメルとナッツの香ばしさを楽しめるスイーツブランド「woofie（ウーフィ）」から、夏限定の『ブッセ〔塩キャラメル＆アーモンド〕』が2026年5月8日（金）より登場♡沖縄・宮古島の雪塩を使ったクリームと、ふんわり食感のブッセ生地が織りなす贅沢な味わいが魅力です。夏の海を感じる爽やかなパッケージにも注目したい、イイトルミネ新宿限定の特別なスイーツをご紹介します。

夏限定ブッセが登場♡

『ブッセ〔塩キャラメル＆アーモンド〕』は、北海道産小麦とキャラメルキャンディ、皮付きヘーゼルナッツを練り込んだふんわり生地が特徴。

中には、沖縄・宮古島の雪塩を使用したクリームと、ローストアーモンドのダイスを合わせ、甘さと塩味の絶妙なバランスを楽しめる一品に仕上げています。

キャラメルのコク深い甘さに、ナッツの香ばしさ、さらにやさしい塩味が重なり、暑い季節にも心地よく味わえるのが魅力。ゆらゆらと揺れる夏の海を思わせるような爽やかな余韻が広がります♪

パッケージには、水面に映る自分に夢中になっていたらカニに挟まれてしまった、愛らしいウーフィの姿をデザイン。涼しげなブルーカラーが印象的で、夏の手土産や自分へのご褒美にもぴったりです。

ブッセ〔塩キャラメル＆アーモンド〕



価格：4個入 1,650円（税込）

発売日：2026年5月8日（金）～

取扱店舗：ウーフィ イイトルミネ新宿店

※期間限定商品につき、無くなり次第終了

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woofie定番スイーツもチェック

woofieでは、キャラメルとナッツをテーマにした定番商品も展開しています。

『サンドクッキー〔キャラメル＆ヘーゼルナッツ〕』は、フランス製ミルクチョコレートで包み込んだキャラメルソースを、ヘーゼルナッツ香るサクサククッキーでサンドした人気商品。

4個入1,188円（税込）、6個入1,782円（税込）、8個入2,376円（税込）で展開されています。

『マドレーヌ〔キャラメル＆ヘーゼルナッツ〕』は、キャラメルと皮付きヘーゼルナッツを練り込んだしっとり食感が魅力。ビターなキャラメルの風味とナッツの香ばしさが口いっぱいに広がります。

価格は4個入1,188円（税込）、6個入1,782円（税込）。

さらに、『ベイクドケーキ〔キャラメル＆アーモンド〕』は、キャラメルを練り込んだ生地にグレーズをかけ、皮付きアーモンドをトッピングした贅沢な焼き菓子。

ほどよい塩味がキャラメルのコクを引き立てます。価格は1個入1,512円（税込）です。

夏の手土産にぴったり♪

woofieの『ブッセ〔塩キャラメル＆アーモンド〕』は、見た目の可愛らしさと本格的な味わいを両立した、この夏だけの特別なスイーツ♡

塩キャラメルとナッツの香ばしい組み合わせは、大人のティータイムにもぴったりです。

イイトルミネ新宿限定＆期間限定販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。自分へのご褒美はもちろん、大切な人への夏ギフトにもおすすめです♪