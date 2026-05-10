高齢になった親のお金の管理、どのようにしていますか。元気なうちは問題ないですが、高齢期になると、それまで当たり前にできていたことが突然できなくなることがあります。親が自分のお金の状況を自分で確認できなくなったとき、なにが起きるでしょうか？ 本記事ではFPオフィスツクル代表の内田英子氏が、76歳の芳子さんの事例とともに、高齢期の資産管理の注意点について解説します。※本記事の事例は複数の相談をもとに、プライバシー保護のため脚色を加えています。税務・法務等の個別判断は各専門家にご相談ください。

家事が得意な母の、唯一「苦手なこと」

田中芳子さん（仮名／76歳）は3年前に夫を亡くして以降、一人暮らしを続けています。年金収入は夫の遺族年金を合わせれば月15万円ほどあり、そのほか夫の死亡保険金を含めた預貯金が約1,000万円あるため、生活に不自由はありません。

家事全般をそつなくこなす芳子さんですが、ただ一つだけ苦手なことがあります。それが「お金の管理」です。家計管理は長年夫の役割で、年金支給日になると夫がお金を引き出し、それを1ヵ月ごとの生活費とお小遣いにわけ「今月もよろしく」と手渡してくれるのが習慣になっていました。

夫が亡くなったあと、芳子さんも家計管理に挑戦しようとしましたが、なにから手をつければいいのかまったくわかりません。相談できる相手もおらず、しばらくのあいだは「必要なときにATMで引き出すだけ」という生活でした。

そんな日々を続けて1年が過ぎたころ、長男の雅之さん（仮名／52歳）が芳子さんのもとを訪ねてきました。

「お金の管理、お母さん一人で大変じゃない？ 通帳とか印鑑、俺が預かるよ」

父親の葬儀も手際よく仕切ってくれた長男です。心配してくれてありがたいと思った芳子さんは、3冊の通帳と届出印とキャッシュカードをすべて息子に預けました。それからは、毎月の生活費は、雅之さんが直接届けてくれることに……。

1年後に気づいた“異変”…長男が口にした「まさかのひと言」

ところが、雅之さんに管理を任せて2年目のこと。芳子さんは、渡される生活費が減っていることに気がつきました。理由を尋ねると、「今月は支払いが多かったから」といいます。芳子さんは不思議に思いましたが、通帳は雅之さんの手元にあるため、確認する手段がありません。

いったんは息子の言葉を受け入れた芳子さんでしたが、その後、以前から痛みのあった膝の状態が悪化し、医師から手術を勧められました。入院費が必要になった芳子さんは、その場で雅之さんに電話をかけます。

「もしもし？ 膝の手術をすることになったの。入院費がいるから、引き出しておいてもらえる？」

しばらくの沈黙のあと、返ってきたのは思いもよらない言葉でした。

「母さんのお金、もうほとんどないよ」

私がバカだった…次男とともに確認した「衝撃の預金残高」

「ただごとではない」と感じた芳子さんは、次男の誠さん（仮名／49歳）に相談しました。誠さんは遠方に住んでおり、母の財産管理には関わっていません。驚いた誠さんはすぐに新幹線で駆けつけ、芳子さんとともに銀行窓口で取引履歴を確認することにしました。

すると、生活費として渡されていた額をはるかに超える引き出しが繰り返されていたことが判明。預貯金の残高は200万円を切っています。

「……信じた私がバカだったのよ」

顔を手で塞ぎ、小さな声でつぶやきました。

一番の問題は信じたことではなく「確認できない仕組み」

筆者は普段、現役世代を中心に家計設計のアドバイスをしていますが、リタイア前後の方から資産管理や取り崩しについて相談をいただくこともあります。どの場合であっても共通して大切にしているのは、「自分のお金がどこに、いくらあるのか」を本人が把握できる状態をつくることです。

芳子さんのケースを振り返ると、この“把握できる状態”が二段階で崩れています。第一段階は、夫の死をきっかけに家計の全体像を把握できなくなってしまったこと。第二段階は、通帳やカードの管理をすべて長男に任せたことで、確認できる手段を完全に失ってしまったことです。

第一段階の時点で手を打てていれば、第二段階までの進行を食い止めることができたかもしれません。

配偶者を亡くした直後、気力を失うのは自然なことです。しかし同時に、その時期こそ家計面では最も注意が必要なタイミングです。雅之さんに悪意があったのかはわかりませんが、通帳・印鑑・カードといった重要な管理が一人に集中し、任せた本人に確認手段がない状態ができあがった時点で、トラブルが起きやすい構造になっていたことは確かでしょう。

明確な悪意がなくても、構造そのものがトラブルの温床になっていました。

家計収支の“見える化”を維持する「2つ」の原則

では、どうすれば今回のような事態を防げたのでしょうか。大切なのは、次の2つの原則です。

1．すべてを一人に預けない

先述したように、通帳・印鑑・キャッシュカードのすべての管理が一人に集中すると、管理を任せた本人も他の家族も状況を確認できなくなります。

たとえば、通帳は本人が手元に残し、カードだけを預ける。あるいは、通帳のコピーを別の家族にも共有しておくなどするといいでしょう。芳子さんのケースでも、通帳さえ手元にあれば、記帳するだけで管理状況を把握できていたでしょう。

2．定期的に家族と一緒に確認する

年に一度でも構いません。通帳を家族と一緒に確認し、お金や暮らしについて話す習慣をつくりましょう。大げさな家族会議である必要はなく、帰省のついでで十分です。

そしてもう一つ、芳子さんの事例から学べることがあります。記帳による確認のように、「本人の行動に依存した管理は、晩年には維持が難しくなる可能性がある」ということです。配偶者との死別、病気、入院など、晩年には、暮らしに大きな影響を与える出来事が増えます。だからこそ、本人の状態に左右されずに機能する仕組みにしておくことが重要です。

また、家族と確認する場を設けても、「なにをどう見ればいいか」が整理されていなければ、うまく機能しません。通帳や届出印の保管場所、口座の数、電気代やインターネット料金などの支払い一覧など、こうした情報をまとめておくツールとして、「エンディングノート」の活用をお勧めします。

万が一のときに、本人以外の誰かが状況を客観的に把握できる環境を整えておくと、家計の安心を持続させることが可能です。

「任せること」と「手放すこと」は違う

芳子さんは「信じた私がバカだった」といいました。しかし、家族に頼ることや信頼して任せること自体は間違いではありません。高齢期の暮らしにおいては自然なことであり、むしろ必要なことです。

ただし、「任せること」と「手放すこと」は違います。任せたあとも、都度自分のお金の状況を確認し、使い道に自分の意思を反映できる状態を保つことが重要です。

いま、自身や親のお金の管理に不安がないとしても、考えてみてください。もし明日、本人が急に管理できなくなっても、スムーズに管理を引き継げる状態になっているでしょうか？ もし答えることが難しいのであれば、いまが整理を始めるタイミングかもしれません。

内田 英子

FPオフィスツクル 代表

ファイナンシャルプランナー