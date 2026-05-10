TDR、ミッキーマウスたちと夏を楽しむ新グッズが登場へ！ 大容量トートバッグや接触冷感Tシャツなど発売
東京ディズニーリゾートは、6月11日（木）から、ビーチで楽しむミッキーマウスと仲間たちがデザインされた新作グッズ「Hello Hello SUMMER！」を発売する。
【写真】大容量で使いやすいトートバッグも！ 「Hello Hello SUMMER！」商品一覧
■夏のパークで活躍
今回登場する「Hello Hello SUMMER！」は、サーフボードや浮き輪を持ったミッキーマウスとドナルドダック、キュートな水着を着たミニーマウスとデイジーダック、パイナップルにすっぽりはまったチップとデールをデザインしたグッズが勢ぞろい。
吸水速乾・接触冷感機能を持った「Tシャツ」や、大きめのマチが付いた大容量の「トートバッグ」、遮熱機能付きの生地を使った「ハット」は、身につければ夏のパークを快適に過ごせそうだ。
また、チップとデールの「カチューシャ」、カラフルな「ファッション用グラス」、ストラップ付きの「スマートフォンケース」といった、パークコーデのアクセントにぴったりなアイテムも販売される。
さらに、「ステンレスボトル」や「ステーショナリーセット」などの日常アイテムのほか、「バウムクーヘン」や「チーズインスナック」など菓子類も用意。パークはもちろん、自宅でもミッキーマウスたちと夏を楽しめるラインナップが集まった。
【写真】大容量で使いやすいトートバッグも！ 「Hello Hello SUMMER！」商品一覧
■夏のパークで活躍
今回登場する「Hello Hello SUMMER！」は、サーフボードや浮き輪を持ったミッキーマウスとドナルドダック、キュートな水着を着たミニーマウスとデイジーダック、パイナップルにすっぽりはまったチップとデールをデザインしたグッズが勢ぞろい。
また、チップとデールの「カチューシャ」、カラフルな「ファッション用グラス」、ストラップ付きの「スマートフォンケース」といった、パークコーデのアクセントにぴったりなアイテムも販売される。
さらに、「ステンレスボトル」や「ステーショナリーセット」などの日常アイテムのほか、「バウムクーヘン」や「チーズインスナック」など菓子類も用意。パークはもちろん、自宅でもミッキーマウスたちと夏を楽しめるラインナップが集まった。