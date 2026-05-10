日本代表エースが負傷した一方…最下位ウルブスはあまりに酷い敗戦。監督呆然「最初の５分はホテルにいた」「何人かは去らなければならない」

日本代表エースが負傷した一方…最下位ウルブスはあまりに酷い敗戦。監督呆然「最初の５分はホテルにいた」「何人かは去らなければならない」