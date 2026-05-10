日本代表エースが負傷した一方…最下位ウルブスはあまりに酷い敗戦。監督呆然「最初の５分はホテルにいた」「何人かは去らなければならない」
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、三笘薫を擁する８位のブライトンが、最下位のウォルバーハンプトンとホームで対戦。１分、５分、86分に得点し、３−０で圧勝した。
ただ、日本代表のエース三笘が左足の太もも裏を抑えて倒れ込んだ後、58分に負傷交代したのは気がかりだ。ファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない。あまり良い状態には見えなかった。しかし、私は前向きな人間だ。その件については前向きに捉えている」と説明した。
一方、すでに降格が決まっているウルブスは、キックオフから５分も経たずして２失点し、試合への入り方を完全に失敗。ロブ・エドワーズ監督はその点を重く受け止めており、英衛星放送『Sky Sports』によれば、試合後の会見で次のように語った。
「信じられないほど悔しい。最初の５分は、まるでまだ素敵なホテルに滞在しているかのようだった。試合の立ち上がりは惨憺たるものだ。まともにボールを蹴る間もなくリードを許し、（２失点目を喫した）コーナーキック時の守備も酷かった。数人の選手が自分の役割を果たしていなかった。自分たちより強い相手に対して、開始５分で０−２にされれば、勝機はほとんどないに等しい」
２部降格にあたり、選手の入れ替えは避けられない。「チームの一部の選手を見限ったか？」との問いに対し、43歳のウェールズ指揮官は、こう答えた。
「ああ、間違いなく。何人かは去らなければならない。我々はリーグ最下位だ。恥ずかしい限りだ。彼らは去るべきだ」
今季の残りは２試合で、17日にホームでフルアム、24日に敵地でバーンリーと対戦する。現在、勝点18で得失点−41のウルブスは、せめてもの意地を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表に大激震！三笘薫の負傷シーン
ただ、日本代表のエース三笘が左足の太もも裏を抑えて倒れ込んだ後、58分に負傷交代したのは気がかりだ。ファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない。あまり良い状態には見えなかった。しかし、私は前向きな人間だ。その件については前向きに捉えている」と説明した。
一方、すでに降格が決まっているウルブスは、キックオフから５分も経たずして２失点し、試合への入り方を完全に失敗。ロブ・エドワーズ監督はその点を重く受け止めており、英衛星放送『Sky Sports』によれば、試合後の会見で次のように語った。
２部降格にあたり、選手の入れ替えは避けられない。「チームの一部の選手を見限ったか？」との問いに対し、43歳のウェールズ指揮官は、こう答えた。
「ああ、間違いなく。何人かは去らなければならない。我々はリーグ最下位だ。恥ずかしい限りだ。彼らは去るべきだ」
今季の残りは２試合で、17日にホームでフルアム、24日に敵地でバーンリーと対戦する。現在、勝点18で得失点−41のウルブスは、せめてもの意地を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表に大激震！三笘薫の負傷シーン