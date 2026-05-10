アーティストグループ『Number_i』がインスタグラムを更新。

ファンに感謝のメッセージを綴りました。



【写真を見る】【 Number_i 】 ファンに感謝のメッセージ 「それぞれの場所から愛を届けてくださり、ありがとうございました！」 【Spotify x Number_i「3XL i-Charger Station」】





公式インスタグラムは、平野紫耀さん・神宮寺勇太さん・岸優太さんの３ショットをアップし「Spotify x Number_i『3XL i-Charger Station』 ご来場いただいた皆様ありがとうございました！」と、投稿。







続けて「お越しいただいた方はもちろん、今回はご来場が叶わなかった皆様も、それぞれの場所から愛を届けてくださり、ありがとうございました！」と、記しました。









そして「これからもNumber_iからたくさんi-Chargeしてください♥」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「素敵な企画ありがとう♥今まで以上に静かだったからなにかあると思ってたけどこんなに多くの情報解禁もあったし本当にこれから充実しそうだよー！！！とっても楽しかったし最高だったよ 本当にありがとう」・「ポップアップは遠くて行けなかったけど、素敵な空間だと言うことはiLYsの動画からもたくさん伝わってきた！！ グッズは色々購入できたから、それで3XLの世界観を楽しみます♥♥♥ いつもデカすぎる愛をありがとう」・「入場無料で素敵な空間をありがとうございました♥ 幸せいっぱいでした iLYsはもちろん、それ以外の方にもたくさんNumber_iの楽曲が届いたと思います」などの反響が寄せられています。







『3XL i-Charger Station』は、4月27日にリリースされたNumber_iの新曲『3XL』の世界観でMIYASHITA PARKをジャックするというイベントで、5月6日まで開催されていました。







【担当：芸能情報ステーション】