タレント東野幸治（58）が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）にゲスト出演。自身の給与事情を明かした。

指原莉乃、若槻千夏がゲストを迎えて個室料理店でトークする番組。東野は給与の使い道について聞かれると、あまり執着がない様子で「こういうところに来てご飯食べる時に、金額見なくていいように『これとこれとこれ』ってなったら自分の中で満足した」と語った。

また若槻から「東野さんって自分の給料知ってるんですか？」と聞かれると、「うっすら知ってるぐらい」と回答。続けて「これは勝手にさんまさんの教えやって言うてるけど、あんまりお金を見ないようにしてる」と語った。

指原が「それは夢を追う人としてってことですか？」と理由を尋ねると、東野は「夢を追うっていうか、この番組なんぼ、あの番組なんぼって力加減を抜けへん方が俺は気持ちいいから。全く知らん方がいいって感じ」と番組によって手を抜くことをしたくないと説明。現在の給料は妻が管理しており「だからあんまり、いいくるま乗りたいとかはもうなくなった」と語った。

指原が「昔はあったんですか？」と質問すると「最初はあった。だからすぐ、車乗れるってなったらベンツ買ったもん」と回想。「ベンツや！と思って乗ったけど、あとは日本車でいいし。ちょっと安い車で局向かってる方がテンション上がるのよね。頑張るぞって気持ちになって。ええ車でテレビ局に行くのあんまり好きじゃない。気分的に」と自身の考えを語った。