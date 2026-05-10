開催：2026.5.10

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 9 - 3 [ロッキーズ]

MLBの試合が10日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとロッキーズが対戦した。

フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。

2回表、6番 ウィリー・カストロ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 PHI 0-1 COL

3回裏、8番 アレク・ボーム 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-1 COL、2番 カイル・シュワバー 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PHI 4-1 COL、5番 エドムンド・ソーサ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 5-1 COL

4回表、8番 カイル・キャロス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 PHI 5-3 COL

4回裏、8番 アレク・ボーム 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 6-3 COL

5回裏、6番 ブランドン・マーシュ 3球目を打ってライトへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 7-3 COL

8回裏、8番 アレク・ボーム 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 9-3 COL

試合は9対3でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのティム・メイザで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はロッキーズのカイル・フリーランドで、ここまで1勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 10:12:12 更新