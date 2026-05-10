2026年5月10日（日） MLB ロイヤルズ vs タイガース 試合結果
開催：2026.5.10
会場：カウフマン・スタジアム
結果：[ロイヤルズ] 5 - 1 [タイガース]
MLBの試合が10日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとタイガースが対戦した。
ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するタイガースの先発投手はバーチ・スミスで試合は開始した。
1回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 3球目を打ってライトへのツーランランニングホームランでロイヤルズ得点 KC 2-0 DET
4回裏、8番 マイケル・マッシー 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでロイヤルズ得点 KC 5-0 DET
8回表、4番 ライリー・グリーン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 KC 5-1 DET
試合は5対1でロイヤルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はタイガースのバーチ・スミスで、ここまで0勝2敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-10 10:18:12 更新