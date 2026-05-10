開催：2026.5.10

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 5 - 1 [タイガース]

MLBの試合が10日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとタイガースが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するタイガースの先発投手はバーチ・スミスで試合は開始した。

1回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 3球目を打ってライトへのツーランランニングホームランでロイヤルズ得点 KC 2-0 DET

4回裏、8番 マイケル・マッシー 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでロイヤルズ得点 KC 5-0 DET

8回表、4番 ライリー・グリーン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 KC 5-1 DET

試合は5対1でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はタイガースのバーチ・スミスで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 10:18:12 更新