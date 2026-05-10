〈「手術して家に帰ってきたらゲームボーイが見えなかった」0.03あった視力も手術で喪失…“盲目のピン芸人”濱田祐太郎（36）が直面した“絶望の2択”〉から続く

2018年、「R-1ぐらんぷり」決勝当日。“盲目のピン芸人”濱田祐太郎（36）はネタの出来よりも、まったく別のことに怯えていた。「濱田の出演はやっぱりなしです」と急に言われるんじゃないか──頂点に立つ直前まで彼の胸を占めていたのは、差別への不安だった。

【写真】自分の目で見たことは一度もない志村けんの「アイーン」のポーズを想像で再現する濱田さん。ポーズが意外と近いような…

オーディションで面と向かって「通さない」と告げられた経験。決勝進出後の取材で差別への不安を語らずにいられなかった。華やかな優勝劇の陰にあった孤独な闘いを聞いた。（全3回の2回目）



濱田祐太郎さん 筆者撮影

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――養成所に入る前に「R-1ぐらんぷり」の準決勝まで進んだというお話でした。大阪NSCに入ってからも順調だったんですか。

濱田祐太郎（以下、濱田） 全然でした。NSCに入った年もR-1に出たんですけど、2回戦で落ちました。

――前年は準決勝進出だったのに。

濱田 NSCのせいやと思ってます。NSCってダンスの授業が3種類もあったんですよ。日本舞踊と中国舞踊と、ラッキー池田さんのよくわからないダンス。発声の授業は1種類、演技も1種類なのになんでダンスだけ3種類あるんやっていう（笑）。まあそれは冗談ですけど、深刻だったのはネタ見せの授業ですね。

――ネタ見せですか。

濱田 講師が3人くらいいて、みんな漫才の台本を書いてるようなベテランの構成作家なんですよ。その講師と生徒たちの前でネタを披露するんですけど、評価されるのは前半で伏線を張って後半で回収するとか、台本がきっちりあって盛り上がっていくようなネタ。俺はその日の朝に思いついたことをバーッと喋るだけですから、一番馴染まない。「こうした方がいい」って言われたことを取り入れてるうちに、自分のスタイルがぼやけてしまった。

――素人時代にできていたことが、型にはめられてできなくなった。

濱田 そうですね。NSCを卒業して劇場のオーディションを受けるようになってからも、ずっとしっくりきませんでした。自分でも「なんか演技くさい喋り方してんな」って思うし、それがお客さんにも伝わるんでしょうね。R-1でも2回戦とか3回戦で落ちるのが数年続いて。

――せっかくNSCを卒業したのに、苦しい時期が続いた。

濱田 やっと自分らしく喋れてるなって手ごたえが出てきて、R-1の準々決勝に進めたり、NHK新人お笑い大賞の決勝に残れたりしたのが2017年。そこからよくウケる話のストックができてきて、それを全部まとめたのが2018年。街中で声をかけられた話とか、盲学校の出来事とか、テーマでくくって聞きやすい形ができてきた。

――2018年のR-1決勝は、ゆりやんレトリィバァさんとのNSC同期対決でもありました。

濱田 ゆりやんはその当時もうNHKの賞レースとか「THE W」も優勝して売れてたんですけど、そこまで意識はしてなかったですね。他にも霜降り明星さんが2人とも残ってたし、おいでやす小田さんとか、マツモトクラブさんとか他にも強敵がたくさんいたんで。

――いま見てもかなりメンバーが揃った年でしたよね。

濱田 ただ勝てるかどうかよりも、心配してたのは笑いの技術とはまったく別の“壁”のことでした。

――どういうことでしょう？

「障害がある芸人は使いにくいという方針だったら、俺がどんだけ頑張っても…」

濱田 当時、テレビに出てる芸人で障害を持っている人はほとんどいませんでした。でも、障害があってお笑いをやってる人がいないからなのか、テレビの作り手が意識して使ってないのかがわからなくて。もし作り手が「障害がある芸人は使いにくい」という方針だったら、俺がどんだけ頑張っても取り上げられることはないじゃないですか。

――芸とは別のところに壁があった。

濱田 M-1でもそうですけど、若手芸人は準決勝に残るのが「結果が出た」扱いになるハードルの1つで、自分は最初にR-1で準決勝に残った経験がある。ってことは自分が面白くないわけではないはず。そうなると、仕事が少ないのはやっぱり「テレビの人たちが障害者は使わない方針なのか？」「だとしたらR-1でウケてもダメなのか？」という不安が強くなってくるんです。

――目の障害が理由で仕事を失ったこともあったのですか？

濱田 今でも覚えてるのは、劇場に出るためのオーディションで、審査員の構成作家に「濱田は通さない」「推薦しない」とはっきり言われたんです。理由は「見えてなかったら大喜利やジェスチャーゲームができないだろう」と。俺のネタがおもんないから落とすっていうんじゃないんですよ。盲目だから最初から通す気がない。

――面白くない、ならまだ納得もできるけれど。

濱田 そうなんです。今は俺も劇場メンバーになれて大喜利もジェスチャーも出演してるわけで、工夫ひとつで全然できるんです。それを「できない」と決めつけてる時点で大したことない人だと正直思うし、それを理由にオーディションを通さないっていうのは完全に差別だと思います。

――大喜利だって実際はできる。

濱田 ええ。障害がある相手に対して、自分の中で何かを思うことはしょうがない。でもそれを理由に何かを強制した時点で、はっきり差別になると俺は思っています。正当だというなら、応募要項に「障害のある人は不可」と書くべきなんです。それがないのは、書いたら差別になるとわかってるからでしょう。何も書いてないのに、通れるかもしれないと思って努力して受けた相手に「通さない」と突き放すのはやっぱり差別です。

――目が見えないと大喜利もジェスチャーもできないと思うなら、堂々と明文化すればいい、でもそうしないだろうと。

濱田 そういうことです。

R-1の決勝当日まで「濱田の出演はやっぱりなしです」と言われるのが不安だった

――そんな不安のなかで、2018年にR-1の決勝に残った。「勝てば状況は変わる」とどのくらい信じていましたか？

濱田 半々ですね。決勝メンバーが発表されるといろんな媒体の取材があるんですけど、そのインタビューで「率直な気持ちを教えてください」と聞かれたんで、そのまま言ったんですよ。「嬉しい半分、不安半分。テレビで使う側の人が差別意識を持ってて出られないんじゃないかっていう不安があった。今もこの半々が正直な気持ちです」って。

だから当日まで「濱田の出演はやっぱりなしです」と急に言われるんじゃないか不安でした。実際に決勝の舞台に立てて、無事テレビに出られるまで安心できませんでしたね。

――しかし結果は見事優勝。反響はありましたか？

濱田 めちゃくちゃ反響があって、不安は杞憂に終わりました。優勝する前は月に1〜2回劇場の出番があるぐらいだったのが、テレビ、取材、ロケ、ドラマと仕事の内容も量もガラッと変わりました。

――かつて「濱田は通さない」と言われた世界で活躍することで、差別に対する気持ちに変化はありましたか。

濱田 今の落としどころとしては「自分が出演できた番組には、キャスティングする立場にそういう人がいなかったんだ」ということです。ただ、他の番組に関しては今もわからない。差別する人って「俺、差別するから」なんてバカなことは言わないじゃないですか。だから俺が呼ばれなくてもその理由が何かはわからないし、不安は続いてるというのが正直なところです。

〈「障害者の中にもろくでもない人間はいる」テレビが触れない“タブー”に踏み込んだ濱田祐太郎（36）に返ってきた“驚きのコメント”の数々〉へ続く

（二瓶 仁志）