エドマンが60日間のIL入り

負傷者リスト（IL）に入っている米大リーグ・ドジャースのトミー・エドマン内野手について、デーブ・ロバーツ監督が9日（日本時間10日）の本拠地ブレーブス戦前に取材に応じ、現状を明かした。

31歳のエドマンは昨年11月に右足首の手術を受けており、今季は開幕からILに入っていた。この日、チームがカブスから左腕バーンズを獲得したことを受け、40人枠の空きを作るため60日間のILに移った。

ロバーツ監督は試合前の取材でエドマンについて、「トミーは正直なところ、いつリハビリを終えられるのか分からない」と複雑な胸中を告白。「回復がなかなか進んでいない。（リハビリを）始めたり中断したりを繰り返している。リセットではないが、痛みを克服できない状態だ。だからトレーニング量を減らしたり、ペースを落としているところだ。キケより先に復帰できると思っていたが、どうやら逆のようだ」と話した。

ドジャース公式Xがエドマンの60日間のIL移行を発表すると、コメント欄では「あーぁ、トミーは今季出られないだろうね」「トミー大好きだから、彼が100点満点になってくれたら嬉しい」「エドマンにとっては試練だな…早く治ってくれ」「最悪」など、ため息交じりの声が続出していた。



（THE ANSWER編集部）