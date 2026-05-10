未来古代楽団の新曲「夜の女王の狼たち feat. krage」が、2026年5月15日(金)にリリースとなる。ミュージック・ビデオも同日公開となる予定だ。

「夜の女王の狼たち」は、TVアニメ『俺だけレベルアップな件』エンディング「request」、『天官賜福 貮』日本語吹替版エンディング「春想」、『後宮の烏』エンディング「夏の雪」など数々のアニメタイアップで知られるシンガーソングライター・krage（クラゲ）を迎えて制作したもので、夜の女王の呪いによって狼へと変えられた人々を描く、幻想叙事詩になっているという。月の満ち欠けに呼応するように本能と理性のあいだで揺れる「獣となった人間」の慟哭を、krageの儚さと毒々しさを併せ持つ歌声による多重ヴォーカルで歌い上げた作品だ。

楽曲は日本語と未来古代楽団独自の架空言語「未来古代語」とのバイリンガル構成で、月の満ち欠けを表す呪文のような響きを持つ未来古代語が随所に差し挟まれ、太古の祭祀のような神秘性が立ち上がってくる。世界各地の民族音楽を素材としながら、どこにも実在しない「架空の民族音楽」として響く、「千年後の古代音楽」というユニットのコンセプトを強く体現する1曲だ。

krage

未来古代楽団

未来古代楽団「夜の女王の狼たち feat. krage」

未来古代楽団公式HP https://miraikodai.com/