先天性の緑内障で生まれつき左目が見えず、当初は0.03あった右目の視力も小学生時代に繰り返した手術によって低下していったと語る、“盲目のピン芸人”こと濱田祐太郎（36）。

【写真】自分の目で見たことは一度もない志村けんの「アイーン」のポーズを想像で再現する濱田さん。ポーズが意外と近いような…

ゲームボーイの画面が見えなくなったショック、できないことが増えていく生活との付き合い方、そして「R-1ぐらんぷり2018」で優勝した軽妙な語り口からは想像できない「物静か」だったという少年時代やお笑いとの出会いについて話を聞いた。（全3回の1回目）



濱田祐太郎さん 筆者撮影

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――濱田さんは舞台の自己紹介などで「ほとんど目が見えない」と言っていますが、その「ほとんど」とはどれくらいなのですか。

濱田祐太郎（以下、濱田） 右目だけは明るいか暗いかがわかるぐらい。左目は物心ついた時から全く見えてなかったです。

――今も右目では明るさを感じられるんですね。

濱田 はい。光が当たってるかどうかはわかります。

辛うじてゲームができた視力が手術のたびに落ちていき…

――視力を失ってしまったのは生まれつきの病気が原因だったんですか？

濱田 そうですね、生まれつきの緑内障なのできっかけみたいなものはないんです。生まれた時からかなり見えづらくて、さらにちょっとずつ視力が落ちていきました。

――見えていた時のことも覚えているんでしょうか？

濱田 子供の頃は右目が0.03くらいで、まだゲームができるぐらいの視力がありました。でも1年半とか2年に1回のペースで手術して、そのたびにちょっとずつ見えなくなっていって。

--何の手術だったのでしょうか。

濱田 子供の頃は眼圧が安定しないらしくて、それを無理やり安定させるために手術するんです。手術をしたら視力は落ちてしまうけど、手術をしなかったら失明する可能性が高い。その二択なんです。

--視力が落ちるとわかっていて、それでも手術するしかない。子供ながらに、その選択の重さは感じていましたか。

濱田 いや、そこは自分で選んでるわけじゃなくて、お医者さんと親が話して決めてたことだから。手術しなかったら失明するんで、まぁしょうがないですよね。

――目の手術を受けることは怖くなかったですか。

濱田 赤ちゃんの頃からやってることなんで、当時は何にも感じていませんでした。ただ、手術の後って2週間ぐらい入院するんですよ。頭をぶつけたらあかんからずっとベッドの上で。だから退院する時に足の筋力が落ちてよろよろの状態になってる。そこから日常生活に戻ると筋肉が戻るんだけど、また手術してまたよろよろして。その繰り返しでした。

――その生活はいつ頃まで続いたんでしょう。

濱田 手術は小学校を卒業するまででした。そのあとは体が成長して眼圧が安定してきたので手術はしてないんですけど、今度は緑内障の自然な進行で視力が落ちていきました。でもそれは自分でも気づかないんですよ。

――気づかないものなんですか。

濱田 知らない間にじわじわとっていう感じでしたね。大人で緑内障にかかる人もそうらしくて、ふと片目で見た時に「あれ、めっちゃ見えづらくなってる、なんでやろう」って病院に行ったら発見される。

自分が知ってる世界と他人が知ってる世界でそもそも違う

――じわじわ下がっていく中、はっきりと視力が落ちてると感じたのはいつくらい？

濱田 高校生ぐらいの時にはだいぶ見えなくなったと感じていて、今の状態になったのは20歳ぐらいかな。

――逆に、それまである程度は見えていた。

濱田 見えてたと言うとよく勘違いされるんですけど、緑内障って「くもりガラス越しに物を見ている感じ」なのではっきり見自分が知ってる世界と他人が知ってる世界でそもそも違うえてたわけじゃないんです。だから「見える」っていう感覚も、んですよね。説明が難しいんですけど。

――たしかにそうですね。濱田さんの中で、少年時代に「見えていた」ものが少しずつ見えなくなっていく感覚はあったんですか？

濱田 よく覚えているのは、小学生の時に手術が終わって退院して家に帰って、いつものようにゲームボーイを手に取ったら画面がまったく見えなかったんです。2週間前までは見えて遊べてたものが、もう遊べない。あれはめっちゃショックでしたね。ただ、その時はテレビの大きな画面ならまだ見えてたんで、スーパーファミコンにゲームボーイのソフトをさしてテレビに映せるやつを使って、高校生くらいまではどうにかポケモンとかをやってました。

――見えにくくなっていく中でも、どうにか方法を探して。

濱田 近づけば見えるうちはそうでしたね。スーファミの「星のカービィ スーパーデラックス」「スーパーボンバーマン5」とか、Nintendo64の「大乱闘スマッシュブラザーズ」「牧場物語2」とかも好きでした。

――他にはどんな遊びをしていたのですか。

濱田 マンガを読むのも好きで、コロコロコミックを買ってました。最後の方にちょっと載ってた「ボンバーマン」の四コマ漫画が特に好きで。でもそういうのもだんだん見えなくなっていって、高校ぐらいでテレビ画面も厳しくなりました。

――ゲームボーイの画面、紙のマンガ、テレビ画面。だんだんと見えなくなっていく。

濱田 そうですね。でも、意外とショックだったのはそれくらいかな。あとはもうずっと繰り返してることなんで、いつの間にか「しょうがない」って思うようになってました。

――学校はどうされてたんですか。

濱田 小学校は通常学級で、集団登校で近所の子ども10人ぐらいで一緒に登校してました。中学校も家の近くだったんで1人で全然通えてました。まだ右目も少し見えてたから。

――その頃はまだ白杖も使っていなかった？

濱田 使ってなかったですね。高校からは盲学校に入って、白杖も使い出しました。学校のすぐ隣に寮があって、学校まで数十メートル点字ブロックが続いてたんで、通学で苦労することは特になかったです。

――困ったことなどはなかったのですか。

濱田 それが特にないんですよね。高校生の時は盲学校の寮で暮らしてたし、もともとアウトドアな性格じゃなくて家で1人で遊んでるのが好きだったので。目が見えなくなっていっても、生活がすごく変わったっていう感じはそこまでなかったんです。

――学校生活はどうでしたか。

濱田 中学生で不登校になったんですけど、それは視力とか関係なく、とにかく学校っていう空間が嫌になっちゃっただけでした。先生とか友達ともそこそこうまくやってたんですけど、なんとなく行きたくなくなって。

――学校という枠に馴染まなかった。その間は家で何をしていたのですか。

濱田 一日中レゴを作ったりしてましたね。「SASUKE」が好きだったのでセットをファーストステージからファイナルステージまでひたすら再現して。サードステージのクリフハンガーとかは形が細かくてよく見えなかったんで、なんとなくの雰囲気でしたけど。

学校で友達を笑わせたことも、家族に面白い話をしたこともない

――お笑いに惹かれたのはいつ頃なんですか。

濱田 最初のきっかけは、小6の時に大阪でやってた西川きよしさんMCの漫才番組です。アニメを見たくてテレビ大阪をつけてたらそのCMが流れて、なんとなく「見てみよう」って。いざ番組を観たら、ビッキーズさんとハリガネロックさんがすごくて「漫才ってこんなに面白いんや」となりました。

――漫才という「しゃべる芸」にそこで出会ったんですね。

濱田 で、ちょうど1カ月後に第1回のM-1グランプリの決勝があったんですよ。ハリガネロックさんが出てたから「絶対この人たち優勝やん」と思ってたら、中川家さんが倒して優勝した。「まだまだ面白い人たくさんいるんや」って。

――お笑いにハマってからは、どんな番組を。

濱田 「人志松本のすべらない話」とか「内村プロデュース」はDVDを買うくらい観てましたね。いろんなゲストが出てくる「ごきげんよう」も好きでした。ずっと浴びるようにお笑いを観てました。

――学校では友達を笑わせるようなタイプだったんですか。

濱田 全然でした。物静かな方なんで。

――家族に面白い話をすることは？

濱田 それも全くなかったですねえ。

養成所にも入っていないのに、独学でR-1の準決勝に

――完全に「見る専」だった。でも濱田さんは養成所にも入っていないタイミングで「R-1ぐらんぷり」の準決勝に進出していますよね。

濱田 高校を卒業してからはマッサージのアルバイトをしてお金をためて、22歳の時にNSCに入ろうと思って願書を出したんですけど、その前に自分の力を知りたくてR-1に出ました。1回戦、2回戦で落ちるんやったら才能ないんやろうから早めに試しておこうと思って。

――お笑いの経験は何もないですよね？

濱田 もちろんないです。台本もないし、構成がどうのとかも知りません。ネタ時間2分か3分で、自分が面白いと思う話を面白い順にバーッとしゃべりました。3回戦なんか、その日の朝起きて「あ、これ面白いな」って思ったことを、そのまま舞台でしゃべった。

――それがウケるのはセンスありすぎませんか。

濱田 いま思うと、テレビで一級品のトークをずっと聞き続けてきたから面白いのハードルだけは最初から高いところにあったのかもしれません。ただ人に向けてしゃべったことはなかったので、友達も家族もびっくりしたと思いますよ。「こいつ面白いこと考えてるやつやったんか」って。

〈「濱田は通さない」と構成作家に拒絶された記憶が…“盲目のピン芸人”濱田祐太郎（36）が「R-1」決勝当日まで“出演取り消し”に怯えた理由〉へ続く

（二瓶 仁志）