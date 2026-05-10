◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのブレーク・スネル投手（３３）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦で今季初登板初先発したが、初回にいきなり先取点を献上した。

先頭のデュボンは２球で追い込んだが、４球目を打ち取った当たりだったが、二遊間を抜けて中前安打。無死一塁で、昨季新人王のボールドウィンにはフルカウントから四球を与えた。無死一、二塁でアルビーズも打ち取った当たりだったが、打球が弱かったことで捕手への内野安打となって無死満塁。４番のオルソンからは空振り三振を奪い、ライリーも遊ゴロに打ち取ったが、ダブルプレーとはならず先取点を献上した。２死一、三塁でハリスは空振り三振。１失点でとどめた。２５球を投げた初回の最速は９７・５マイル（約１５６・９キロ）だった。

レイズ時代の１８年、パドレス時代の２３年にサイ・ヤング賞に輝いた実績を持つ左腕のスネル。昨季ドジャースに加入して左肩痛に悩まされながら１１登板で５勝を挙げると、ポストシーズンでは山本と並んで先発の中心としてワールドシリーズ制覇に貢献した。

今季も左肩の状態が上がらず出遅れ。キャンプ中はオープン戦の登板がなく、開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎えた。４月からのマイナーでのリハビリ登板では、３登板で０勝１敗、防御率３・３８。３日（同４日）には４回を投げ、当初はもう一度マイナー登板が予定されていたが、グラスノーが腰痛でＩＬ入りしたことなどで、急きょこの日の先発が決まった。