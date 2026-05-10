「格安SIM」に興味はあるのですが、今のスマホをそのまま使えるのか分かりません。端末まで買い替えずに済みますか？

格安SIMでも今のスマホをそのまま使えるケースは多い

最近のスマホは、格安SIMでもそのまま使えるケースが増えています。特に、ここ数年以内に購入したiPhoneやAndroid端末であれば、多くの格安SIMに対応しています。

Appleが販売しているSIMフリー版のiPhoneなどは、多くの格安SIMで利用しやすい傾向があります。最近は大手キャリアで販売されるスマホもSIMロックがかかっていない場合が増えているため、以前より乗り換えのハードルは下がっています。

そのため、格安SIMへ変更する＝端末の買い替えと考える必要はありません。まずは現在の機種が対応しているか確認することが大切です。



使えるかどうかは「対応回線」と「SIMロック」がポイント

格安SIMで今のスマホを使えるかどうかは、対応回線とSIMロックの2点が重要です。

対応回線とは、その格安SIMがどの大手キャリアの通信回線を利用しているかということです。たとえば、ドコモ回線を使う格安SIM、au回線を使う格安SIMなどがあります。現在使っているスマホと、格安SIMの回線が合っていれば、そのまま使える可能性が高くなります。

一方で注意したいのがSIMロックです。SIMロックとは、特定の通信会社以外では利用しにくくする制限のことです。以前は多くのスマホに設定されていました。もしSIMロックがかかっている場合は、解除手続きが必要になることがあります。現在はオンラインで手続きできるケースも多く、以前より簡単です。

また、格安SIM各社は動作確認端末一覧を公開しています。そこには、どの機種が利用できるか、音声通話やデータ通信が問題なく使えるかが掲載されています。

乗り換え前に確認しておけば、SIMを入れ替えたのに通信できないといったトラブルを防ぎやすくなるでしょう。



古いスマホは注意が必要！ 買い替えを検討した方がよいケース

現在のスマホをそのまま使える場合が多い一方で、古い端末は注意が必要です。発売から長期間経過している機種は、最新の通信方式に対応していない場合があります。その結果、通信速度が遅くなったり、一部エリアでつながりにくくなったりする可能性があります。

また、バッテリー劣化も見逃せません。格安SIMへ変更して通信費を下げても、スマホ本体の電池持ちが悪ければ、使い勝手に不満が出ることがあります。

さらに、OSのサポートが終了している端末は、セキュリティ面のリスクにも注意が必要です。最新アプリが利用できなくなるケースもあるため、ネット銀行や決済アプリを使う人は特に確認しておきましょう。

もし現在のスマホに不具合が増えている場合は、格安SIMへの乗り換えと同時に端末購入を検討するのも一つの方法です。

最近は格安SIM会社でも比較的安価なスマホを販売しており、キャンペーンによっては大幅値引きされることもあります。そのため、無理に古い端末を使い続けるより、快適に利用できる機種へ変更した方が結果的に満足度が高くなる場合もあります。



事前確認をすれば端末代をかけずに格安SIMへ乗り換えやすい

格安SIMへ乗り換える際は、スマホを買い替えなければならないと心配する必要はありません。実際には、多くの人が現在のスマホをそのまま利用しています。特に最近の端末であれば、対応回線やSIMロックの確認をするだけで利用できるケースが多いでしょう。

格安SIMへ変更すると、毎月の通信費を数千円単位で下げられる可能性があります。端末代までかからなければ、家計負担を抑えながらスマホ代を見直しやすくなるでしょう。

まずは今使っているスマホの機種名を確認し、対応状況を調べるところから始めてみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー