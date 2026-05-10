あいのり・桃、息子たちの七五三ショットとともに溢れる思い吐露
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が８日までにオフィシャルブログを数回にわたり更新。息子たちの七五三のスタジオ撮影を行ったことを報告した。
５日、長男“たろ”君は５歳に、次男“じろ”君は４歳の誕生日を迎えると、桃は「４歳５歳、スタジオ撮影風景…」と題してブログを更新し、長男と次男がスタジオ撮影のためにヘアセットをしたことを報告。身支度が完了した息子たちの姿に「たろはかっこいいーー！！！じーはかわゆ」とメロメロ。「１歳の差で、この【可愛い】と【カッコいい】がだいぶ変わってくるね」と感慨深げにつづった。
また、６日に「七五三スタジオ写真！（家族編）」と題したブログでは、家族ショットを多数公開。「『パパママさん、お子さんのこと見てくださいーーー』嬉しい声がけ。好きな構図。笑 めちゃくちゃいい家族感！笑」と撮影時のエピソードを明かし、夫と息子たちの３ショットには「男３人組、最高！！」とコメント。
さらに７日に投稿した「七五三スタジオ写真【兄弟編】」では、「おにいちゃんがだーいすき」「草履ぬげちゃってるのも可愛すぎ」と兄弟ショットも公開。「私が１日で何回も呟いてること…『２人が生まれてきてくれて本当に良かった…』本当にありがとう！！！」と息子たちへの溢れる思いを告白し、「ずーっと仲良くしてくれたら嬉しいな」とつづり、ブログを締めくくった。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。
５日、長男“たろ”君は５歳に、次男“じろ”君は４歳の誕生日を迎えると、桃は「４歳５歳、スタジオ撮影風景…」と題してブログを更新し、長男と次男がスタジオ撮影のためにヘアセットをしたことを報告。身支度が完了した息子たちの姿に「たろはかっこいいーー！！！じーはかわゆ」とメロメロ。「１歳の差で、この【可愛い】と【カッコいい】がだいぶ変わってくるね」と感慨深げにつづった。
さらに７日に投稿した「七五三スタジオ写真【兄弟編】」では、「おにいちゃんがだーいすき」「草履ぬげちゃってるのも可愛すぎ」と兄弟ショットも公開。「私が１日で何回も呟いてること…『２人が生まれてきてくれて本当に良かった…』本当にありがとう！！！」と息子たちへの溢れる思いを告白し、「ずーっと仲良くしてくれたら嬉しいな」とつづり、ブログを締めくくった。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。