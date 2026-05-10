「ブルージェイズ−エンゼルス」（９日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合連続タイムリーを放つなど、４打数１安打１打点でチームの大勝に貢献。試合前には現地インタビューで話題となっている勝負メシについて語った。

１点リードの五回、無死二、三塁の好機でカウント２−２と追い込まれながらも浮いたチェンジアップに食らいつき、左前に運んだ岡本。貴重な追加点をたたきだすと、打線が一気に勢いに乗って一挙７得点のビッグイニング。これで５月に入って８試合連続安打、そして２試合連続のタイムリーだ。

試合前には現地メディアのインタビューを受け、話題となっている勝負メシについて問われた。移籍後、パワーの源になっているのがメキシコ版お好み焼き「ケサディーヤ」。トルティーヤにチーズや肉などを挟んで焼き上げるメキシコ料理で、北米では定番の一品。シュナイダー監督や本人のインタビューでもたびたび登場している逸品だ。

球場では特製メニューも登場し、現地のファンに受け入れられている。そのため現地放送局がインタビューを敢行したが、岡本本人は「食べますけど、毎日じゃないですよ」と苦笑い。素のトークを繰り広げるあたり、巨人時代の岡本と何ら変わらない。好きな具材は「チキン」とも明かした岡本。開幕から１カ月、その注目度は増している様子だ。