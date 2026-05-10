＜速報＞国内女子メジャー最終組がティオフ 河本結がバーディ、福山恵梨と桑木志帆はパー発進
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが進行している。ツアー未勝利の福山恵梨、河本結、桑木志帆による最終組が午前9時20分にティオフした。
【現地写真】アンダーパー“ゼロ” 選手を苦しめた強風
河本がバーディ発進を決め、福山と桑木はともにパーで飛び出した。最終組の2つ前でスタートした地元・金澤志奈もバーディ発進。トータル4オーバーの4位タイでプレーしている。昨年大会で申ジエ（韓国）と死闘を演じた藤田さいきは、スコアを1つ伸ばしてトータル5オーバーの7位タイ、昨年の年間女王・佐久間朱莉は6ホールを消化して2つ伸ばし、トータル8オーバーの15位タイでそれぞれプレーしている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ワールドLサロンパスC リーダーボード
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米国女子ツアー 3日目の結果
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