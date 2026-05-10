【来週の風、薫る あらすじ】病院実習がスタート りん・直美は外科に配属される
【モデルプレス＝2026/05/10】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第7週「届かぬ声」が、5月11日から15日にわたり放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
いよいよ看護婦見習として、帝都医科大学附属病院での実習が始まった。りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、外科に配属され、養成所で学んだことを実践するが、ベテラン看病婦のフユ（猫背椿）たちからは煙たがられる。
そんな中、りんは足の手術を終えたばかりの園部（野添義弘）を担当することになって…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第7週／5月11日（月）〜15日（金）放送
いよいよ看護婦見習として、帝都医科大学附属病院での実習が始まった。りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、外科に配属され、養成所で学んだことを実践するが、ベテラン看病婦のフユ（猫背椿）たちからは煙たがられる。
そんな中、りんは足の手術を終えたばかりの園部（野添義弘）を担当することになって…。
（modelpress編集部）
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