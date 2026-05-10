前西武監督の松井稼頭央氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、ブルージェイズ・岡本和真内野手が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦で２試合ぶりの１０号先制ソロを放ったことを報じた。

岡本について松井氏は「打撃よりも、僕は守備なんですよね」とし「日本時代よりも守備位置が後ろに守ってるんですよ。かなり後ろなんです」と指摘した。

その上で「メジャーって打球速度も速いので。後ろに守ることによってヒットゾーンを狭められる。前に守るとヒットゾーンが広くなるので後ろに守ることによってヒットゾーンをカバーできる。プラス、後ろに守るイコール投げる距離が遠くなるんですよね。その中で岡本選手ってスローイングがいいですし。あの体勢からのボディーバランスが僕は素晴らしいのかなと思ってます」と絶賛した。

さらに過去のメジャーリーグで「日本人で三遊間で一年間守った選手、誰もいないんですよ。そういう意味では、やっぱりちょっと岡本選手ね、最後の最後にケガなく守っていただきたいなと思っています」と願っていた。