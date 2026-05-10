ピッチ内外でファンを魅了するケリー。（C）Getty Images

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　華やかな装いだ。

　イングランド女子代表のクロエ・ケリーが自身のインスタグラムを更新。「自分の幸せを見つけて人生を楽しみましょう」と綴り、12枚の写真をアップロードした。
 
　そのなかで28歳FWは、胸元も大胆な露出度の高い黒のシースルードレス姿も披露。「いつものように素晴らしい」「めちゃめちゃいいな！」「１枚目と２枚目！」「美しすぎるドレス姿だ」といったコメントが寄せられた。

　ピッチを離れても、多くのファンを魅了した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像12枚】英女子代表28歳FWの可憐なドレス姿

 