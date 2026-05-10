胸元も大胆な黒のシースルードレス姿「美しすぎる」。英女子代表FWの華やかなショットにファン感激「めちゃめちゃいいな！」「素晴らしい」
華やかな装いだ。
イングランド女子代表のクロエ・ケリーが自身のインスタグラムを更新。「自分の幸せを見つけて人生を楽しみましょう」と綴り、12枚の写真をアップロードした。
そのなかで28歳FWは、胸元も大胆な露出度の高い黒のシースルードレス姿も披露。「いつものように素晴らしい」「めちゃめちゃいいな！」「１枚目と２枚目！」「美しすぎるドレス姿だ」といったコメントが寄せられた。
ピッチを離れても、多くのファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像12枚】英女子代表28歳FWの可憐なドレス姿
イングランド女子代表のクロエ・ケリーが自身のインスタグラムを更新。「自分の幸せを見つけて人生を楽しみましょう」と綴り、12枚の写真をアップロードした。
そのなかで28歳FWは、胸元も大胆な露出度の高い黒のシースルードレス姿も披露。「いつものように素晴らしい」「めちゃめちゃいいな！」「１枚目と２枚目！」「美しすぎるドレス姿だ」といったコメントが寄せられた。
ピッチを離れても、多くのファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像12枚】英女子代表28歳FWの可憐なドレス姿