フランス2部最終節

サッカー日本代表に朗報と悲報が交錯した。フランス2部、スタッド・ランスのFW中村敬斗が、現地9日（日本時間10日）のリーグ最終節ポー戦で4ゴールの大活躍。一方、イングランド1部、ブライトンのMF三笘薫は同日のウォルバーハンプトン戦の後半、負傷交代となった。

中村は前半39分、後半4分、同16分にゴールを決めてハットトリックを達成したが、これだけでは終わらない。

後半31分、ペナルティーエリア内でボールを受けると、冷静に右足を振り抜いて4ゴール目を挙げた。右手指を4本立て、25歳は笑みを浮かべた。スポーツチャンネル「DAZN JAPAN」はXに「なんて男だ！ 中村敬斗 驚愕の今日4点目 関根大輝とのコンビで決めた 自慢の決定力が最終節で大爆発」とし、ゴールシーンの動画を投稿した。

イングランドでは三笘が後半10分、左脚を押さえてピッチに倒れこみ、そのまま負傷交代となった。ショッキングなニュースの数時間後、中村が朗報をもたらした。

X上のファンからも「えっ…これで今季14ゴール…」「ハットトリックを超してしまった」「エグすぎる」など、称賛の声が上がっていた。

6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーは、15日に発表予定。グループFでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）