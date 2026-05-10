平沢は楽天戦で逆転2号3ラン、打率.377の好成績

■西武 6ー2 楽天（9日・ベルーナドーム）

西武の平沢大河内野手が9日、楽天戦（ベルーナドーム）に「6番・三塁」で先発出場し、逆転2号3ランを放った。チームを3連勝へ導き、ヒーローインタビューに。ロッテから移籍2年目の今季、ブレークの兆しを見せている。

1-2で迎えた6回無死一、三塁。左腕・古謝のカットボールを完璧に捉えた。右翼スタンドへ飛び込む2号3ラン。試合を一振りでひっくり返した。3連勝のチームは貯金2とした。

2015年ドラフト1位でロッテ入り。2024年オフの現役ドラフトで西武へ移籍した。昨季は開幕直前に腰痛で離脱して7試合出場にとどまったものの、今季は22試合で打率.377、2本塁打、11打点と存在感を発揮している。

「現ドラで覚醒？」「美しすぎる」「現ドラってええな」「土下座するからロッテに戻ってきて」「現ドラってほんとにいい制度だ」「打ちすぎやろw」「平沢に一体何が？」「ついに覚醒か」「なんすご」などとコメント。西武に欠かせない戦力となっている。（Full-Count編集部）