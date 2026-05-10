「1人くらい増えてもいいでしょ！」ルール無視の非常識ママを黙らせた、天然ママの『強烈な一言』

何事も、ルールは守らなければいけませんよね。特に子どもが絡むことは、親がルールを守ってお手本にならないといけません。

今回は、筆者の友人が体験した“ママ友トラブル”について紹介します。

ダンスの体験に興味津々の娘

娘を幼稚園に迎えに行ったときのことです。数人のママ友と“習い事”について話していました。

我が家はまだ娘に習い事をさせていなかったので、みんなの話を聞きながら何かチャレンジさせてみようかなと思っていました。すると、娘と仲の良いAちゃんのママが、ダンス教室の体験があると誘ってくれたのです。

その場で娘に話してみると「やりたい！」と興味津々。Aちゃんも、一緒に通いたいと嬉しそうでした。

突然話に入ってきたママ友

すると、話の輪には入っていなかったBちゃんママが突然こちらへ来て「それって、いつあるんですか？」と聞いてきました。

Aちゃんママは驚きながらも「来週の17時からですよ」と答えたところ、Bちゃんママは何も言わずにその場を立ち去りました。

その場にいたみんなは、ぽかんとしたまま。



「Bちゃんママ、何だったんだろう……」



「興味があったのかな？」

口々にしながら微妙な雰囲気になったものの、Aちゃんママは娘のダンス体験を予約してくれたのです。

体験当日。現地に行くとそこにいたのは、Aちゃん親子だけではありませんでした──。