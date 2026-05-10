俳優のハビエル・バルデム(57)と女優のペネロペ・クルス(52)夫妻は、自宅で仕事の話をしないという。2010年に結婚した2人は映画で共演することもあるものの、家でその話はしないのだそうだ。



【写真】レッドカーペットを歩く2人 公での夫婦の姿

ハビエルはバラエティにこう話す。「うちでは、あまり仕事の話はしないんだ」「仕事を思い出させるようなポスターや写真などは一切ない。仕事は好きだけど、そのことを話して時間を無駄にしたくない。仕事と私生活に区切りをつけるようにしてる」



その一方で妻との仕事は好きだそうで、新作「Bunker」でも共演。「お互いのことを見ることができる美しいストーリーだ。時に日常生活や子育て、家のことに追われて、いつになったらゆっくりお互いのことを見ることが出来る？いつになったら息ができる？相手を受け入れられる？という状態になってしまうことがあるからね」と語っている。



2021年には夫のハビエルが「愛すべき夫妻の秘密」でアカデミー主演男優賞に、妻は「パラレル・マザーズ」でアカデミー主演女優賞に、夫婦そろってノミネートされている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）