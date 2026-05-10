BOYNEXTDOOR、野村康太に驚き「ちょっと待ってください、高い！」懸垂クイズ＆カーレーシングゲームに挑戦【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第5回が、5月16日に放送される。それに先立って、ゲスト・野村康太との収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。
第5回のゲストは、野村康太。野村が大好きだという筋トレを使った「懸垂クイズ」に挑戦するほか、「マリオカート」ゲームに一緒にチャレンジ。トモダチベースで本気の対決を繰り広げる。果たして勝ったのはどちらなのか。
初対面直後、「ちょっと待ってください、高い！」と184センチの長身を誇る野村に驚いていたWOONHAKは「皆さん！たくさん観てくださいね！」と楽しめた様子。LEEHANは「幸せな時間でした！ONEDOORの皆さん、たくさん期待してくださいね！」とコメントを寄せた。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第5回のゲストは、野村康太。野村が大好きだという筋トレを使った「懸垂クイズ」に挑戦するほか、「マリオカート」ゲームに一緒にチャレンジ。トモダチベースで本気の対決を繰り広げる。果たして勝ったのはどちらなのか。
初対面直後、「ちょっと待ってください、高い！」と184センチの長身を誇る野村に驚いていたWOONHAKは「皆さん！たくさん観てくださいね！」と楽しめた様子。LEEHANは「幸せな時間でした！ONEDOORの皆さん、たくさん期待してくださいね！」とコメントを寄せた。