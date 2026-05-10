「ドジャース−ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）

両チームがラインアップを発表。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、ブレーク・スネル投手が左肩痛から復帰し、今季初のマウンドに立つ。直近１５試合で打率・１９２のテオスカー・ヘルナンデス外野手が打順を７番に下げた。

大谷はここまで投打同時３試合を含む３５試合で打席に立ち、打率・２４８、６本塁打、１６打点、５盗塁、ＯＰＳ・８２２をマーク。前日８日の同カードでは２４年サイ・ヤング賞左腕セールから五回に決勝適時打を放ち、チームの逆転勝ちに貢献した。しかし、本塁打は２６日のカブス戦を最後に出ておらず、９試合ぶり７号に期待がかかる。

１８年と２３年にサイ・ヤング賞を獲得しているスネルは２４年オフにパドレスからＦＡになり、ドジャースと５年１億８２００万ドル（約２８５億円）で合意。契約金５２００万ドル（約８２億円）、後払い６６００万ドル（約１０３億円）の変則契約だった。移籍１年目の昨季は開幕から２登板後に左肩炎症により、約４カ月の長期離脱。８月に復帰後は９登板で４勝４敗と勝ち星には恵まれなかったが、防御率２・４１の安定した投球を披露。ポストシーズンではワールドシリーズで３試合に登板するなど、チームの連覇に貢献した。

今季は左肩の張りのため、開幕から負傷者リストに入っていた。

▽ドジャースのラインアップ

１番・ＤＨ 大谷 打率・２４８ ６本塁打 １５打点 ５盗塁 ＯＰＳ・８２２

２番・一塁 フリーマン 打率・２７９ ３本塁打 １９打点 ＯＰＳ・７７３

３番・捕手 スミス 打率・２６９ ３本塁打 １６打点 ＯＰＳ・７３１

４番・右翼 タッカー 打率・２５２ ４本塁打 １９打点 ＯＰＳ・７３４

５番・中堅 パヘス 打率・３３６ ８本塁打 ３３打点 ＯＰＳ・９４５

６ 番・三塁 マンシー 打率・２８６ ９本塁打 １３打点 ＯＰＳ・９４３

７番・左翼 Ｔ・ヘルナンデス 打率・２３１ ４本塁打 １７打点 ＯＰＳ・６６８

８番・遊撃 キム 打率・３０８ １本塁打 ８打点 ＯＰＳ・７７０

９番・二塁 フリーランド 打率・２５６ ２本塁打 ７打点 ＯＰＳ・６８８

投手 スネル （昨季）５勝４敗 防御率２・３５

▽ブレーブスのラインアップ

１番・左翼 デュボン 打率・２６７ ２本塁打 ２０打点 ＯＰＳ・７３４

２番・ＤＨ ボールドウィン 打率・２９７ ９本塁打 ３０打点 ＯＰＳ・８８０

３番・二塁 アルビーズ 打率・３１１ ８本塁打 ２３打点 ＯＰＳ・８８６

４番・一塁 オルソン 打率・２９３ １３本塁打 ３３打点 ＯＰＳ１・０３２

５番・三塁 ライリー 打率・２１１ ５本塁打 ２３打点 ＯＰＳ・６４３

６番・中堅 ハリス 打率・３１９ ７本塁打 ２２打点 ＯＰＳ・８７８

７番・捕手 マーフィー 打率・１６７ ０本塁打 ０打点 ＯＰＳ・３４４

８番・右翼 ホワイト 打率・２２２ ２本塁打 ９打点 ＯＰＳ・６３５

９番・遊撃 マテオ 打率・２７１ ２本塁打 ５打点 ＯＰＳ・７３８

投手 ストライダー ０勝０敗 防御率８・１０