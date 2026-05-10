「バケモンやん」「鳥肌立ったわ」25歳日本代表が最終節に大爆発！怒涛の４ゴールにファン衝撃！「三笘が怪我して落ち込んでたけど元気出た」
現地５月９日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の最終節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスはポーとホームで対戦。５−３で打ち合いを制した。
この試合で大暴れをしたのが中村だった。まずは１−２で迎えた39分、ペナルティエリア内で相手２枚をかわして強烈なシュートを突き刺すと、49分にもスルーパスに反応して冷静に勝ち越し点を奪取。さらに61分にもゴールまでフリーとなり、難なくネットを揺らしてハットトリックを達成する。
止まらない25歳のアタッカーは76分、ボックス内で関根からパスを受けると、ゴール右にシュートを流し込み、なんと４点目を奪ってみせた。
この超絶パフォーマンスにファンも衝撃。インターネット上では、次のような声が上がった。
「本当にバケモンやん」
「鳥肌立ったわ」
「信じられない」
「４発はエグいて」
「半端ない。W杯でも頼みます」
「２部とはいえ４ゴールはすげぇよ」
「W杯もうほぼ当確やろな」
「三笘が怪我して落ち込んでたけどちょっと元気出たありがとう」
「なんかすげえな、これまじで」
「怒りの４ゴール。後はW杯終了後に移籍するだけだな」
「ホント腐らずよく頑張ったと思う」
「まじでポジショニングと決定力に関しては日本人のウィンガーで歴代最高だよ」
「２部に居て良い選手じゃないよなぁ」
ただ、今季14ゴールとした日本代表MFの活躍もむなしく、６位に終わったS・ランスはプレーオフ圏の５位以内に入れず、１年での１部復帰を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】
この試合で大暴れをしたのが中村だった。まずは１−２で迎えた39分、ペナルティエリア内で相手２枚をかわして強烈なシュートを突き刺すと、49分にもスルーパスに反応して冷静に勝ち越し点を奪取。さらに61分にもゴールまでフリーとなり、難なくネットを揺らしてハットトリックを達成する。
この超絶パフォーマンスにファンも衝撃。インターネット上では、次のような声が上がった。
「本当にバケモンやん」
「鳥肌立ったわ」
「信じられない」
「４発はエグいて」
「半端ない。W杯でも頼みます」
「２部とはいえ４ゴールはすげぇよ」
「W杯もうほぼ当確やろな」
「三笘が怪我して落ち込んでたけどちょっと元気出たありがとう」
「なんかすげえな、これまじで」
「怒りの４ゴール。後はW杯終了後に移籍するだけだな」
「ホント腐らずよく頑張ったと思う」
「まじでポジショニングと決定力に関しては日本人のウィンガーで歴代最高だよ」
「２部に居て良い選手じゃないよなぁ」
ただ、今季14ゴールとした日本代表MFの活躍もむなしく、６位に終わったS・ランスはプレーオフ圏の５位以内に入れず、１年での１部復帰を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】