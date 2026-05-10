丸顔な人は社交的で円満って本当？【改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習】

丸顔な人は社交的で円満って本当？人相学では丸顔は社交的で円満であるとみる

丸顔 脂肪型 100％

社交的で円満な人柄

顔全体の肉付きがとてもよく、ふっくらとしています。髪の生え際も丸く、眉も曲線です。目はぱっちりとして大きく、耳は肉厚でやはり丸く、耳たぶは大きく豊かです。鼻先が丸く、肉がついた鼻で、小鼻は横に丸く張っています。どちらかと言えば口は大きく、上下の唇ともに厚めです。あごは丸く肉付きがよく、中には二重あごの人もいます［図38］。

情が豊かで情緒的なのが脂肪型の特徴です。

肉が引き締まっていれば、性格がよく体力もありますが、たるんだ顔であれば、性格もたるんでだらしない人と考えられます。

社交性があり、人の気持ちを読むのが速く、気配りで人によい印象を与えます。交際範囲も広く、万人に好かれるタイプです。

調子がよく、楽天的ですが、気分屋の傾向があり、感情的になりやすく、また、それが、すぐに顔に出る欠点があります。気が小さく慎重で用心深いですが、忍耐力がなく優柔不断なところがあります。

人当たりがよく、情が細やかな面を持つため、商売人や営業、サービス業など人に接する仕事が向いているでしょう。

円満な性格ではありますが、食欲、性欲、物質欲が強く、本能的な生き方で人生を楽しむタイプです。経済面では現実的な計算が働き、お金に困ることはありませんが、浪費癖があるのであまり手元には残りません。

家庭的には恵まれ、にぎやかな一生を楽しく過ごせます。

【出典】『改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習』著：黒川兼弘