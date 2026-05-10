「銀龍カード」は環境を変えるチャンス！？【指導霊さんオラクルカード】

環境を変えるきっかけになるかも？龍神カード4 銀龍

４ 銀龍（ぎんりゅう）

自分を活かせる環境に





基本解説

土地に根づいて、地域を盛り上げる存在である銀龍。そこにいる人たちを活気づけ、その土地らしい在り方になっていく様子を優しく見守ってくれる存在です。そんな銀龍がもつテーマは、環境。環境といってもいろいろありますが、自分をとりまくものすべての状態を整えるというメッセージをもっています。自分を活かせる環境とは何か、反対に環境を活かして自分が取り組めることは何か。このあたりを考えながら、環境選び、あるいは環境づくり、環境の整頓に意識を向けてみることを示唆しています。

チャネリングメッセージ

会社、学校、家族、友人、パートナーシップ、自宅、土地、地域、ポジション。今、あなたが置かれているさまざまな環境を一度、見直すときがきているようです。見直すと言っても、何もすべてを変えなければいけないわけではありません。自分らしくいられない、自分には合わないと思うことがあるのなら、その気づきが自分にとってどのような意味があるのか、そこからどのようなことが得られるのかを考えてみましょう。自分にとっての環境、そして環境にとっての自分。それぞれをよりよくするための新しい視点が、きっと生まれてくるはずです。そのうえで、変化を望むなら動き出せばいいのです。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。