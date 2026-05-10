タレントの三田寛子（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。母への感謝をつづり、夫で歌舞伎俳優の中村芝翫（60）との披露宴ショットを披露した。

「母の日の朝 最愛の母を偲んで」と書き出すと、「慎ましやかで謙虚でいつも周りに気を配り子供には厳しくも溢れる愛情で育ててくれました誰よりも尊敬しています」と感謝を記した。

「長男橋之助の結婚の準備をしながら アルバムをひらいていたら 私の結婚披露宴でお客様にご挨拶で整列した時の写真がでてきました 向かって右端が実母 この日人前に出たのが初めて」と披露宴の写真をアップした。

「母は保母をしていました その時の赤ちゃんのお母様が 『お母様にお世話になった子供が大きくなりました』と写真を送って下さったのが二枚目 母の職場姿をみる機会がなかったので 当時の様子や感謝を手紙に添えて下さり 大切にしています」と振り返った。

「私も母たちに感謝の敬意をこめて 中村の母にはカードにしたため 里の母には天を仰ぎながら独り言」と締めくくると、ハッシュタグでは「母の日」「亡き母を偲ぶ」「お母さんありがとう」などと添えた

三田と芝翫は1991年11月に結婚、95年に長男の橋之助、97年に次男の福之助、01年に三男の歌之助が誕生している。