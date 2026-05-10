ワールドレディスサロンパス杯

国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われている。最終日を迎え、リーダーボードに起きた“異変”がゴルフファンを驚かせている。

「−」の記号がどこにもなかった。

第3日は過酷なコンディションだった。最大瞬間風速14.9メートルの強風とハードな設定でスコアを崩す選手が続出。第2日まで8人いたアンダーパーの選手はいなくなり、75で回った通算2オーバーの福山恵梨（松辰）が首位に立った。1988年のツアー制度施行後、4日間大会の1ラウンドで全員がオーバーパーという状況は、2012年の日本女子オープン以来19度目。平均スコアは79.7424で、ツアー歴代18番目、02年以降の25年間でワースト記録となった。

福山は天気予報を見て「あっ、これはもう大変なゴルフになるぞ」と覚悟していたものの、「途中、キャディーさんに『これ、ゴルフですか？』って聞いたくらいでした（笑）。メジャーのグリーンコンディションとこの風は、私のキャリアの中でも一番（難しい）くらいに入ります」と振り返っていた。

一方、3オーバーで2位の河本結は「全英オープンぐらい風が強くて、それに加えてグリーンが硬くなっていて、ピンの位置も難しかったので『ここまでこのコースを仕上げるのは、すごい労力がかかってるんだろうな』と思いながらプレーしていました」と話した。

日本女子プロゴルフ協会は公式Xで、3日目終了時点のリーダーボードの画像を公開。ファンからも「こんなにも崩れるのかって感じだった」「全員がオーバーパーはヤバイ」「本当にタフなコンディションでした」など、驚きの声が寄せられていた。まさに我慢比べとなったメジャー初戦。頂点へ、誰が抜け出すか。



（THE ANSWER編集部）