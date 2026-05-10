鎧塚俊彦さん（パティシエ）

女房（女優・川島なお美さん=2015年没）と知り合ってから18年。女房がゴルフ好きで、仕事ばかりしていた僕に「それはよくないね」と言いました。それで毎週火曜日は必ず休みを取って“2人の日”にするようになったんです。昼間はゴルフ、夜は食事をして過ごしていました。

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軽井沢で打ちっ放しに行った時、飛ばそう飛ばそうという男の人がいっぱいいる中で、僕は力を抜いてポン！ ポン！って打ったら「ホントにやったことないの？」って言われたなぁ。一度練習しただけで最初にコースに出た時のスコア130くらいだったけど、飛ばす気はまったくなく、力を抜いて真ん中に打ってたら「才能ある！」って。何も考えずにやった最初だけでしたが。

僕は中学、高校時代も特に運動神経もよくないし、修業時代から仕事ばっかりだったので、ゴルフは最初から力まずにポンポン打つ感じでした。男性はどうしても負けずに飛ばしたいと思うみたいですけど、飛ばすスポーツじゃないと思っていました。だから200ヤードも飛ばないくらい。

ただ、練習に行くとどうしても飛ばしたくなっちゃって、逆にスコアが悪くなります（笑）。女房も「へたくそでも明るく楽しくしてたら、みんな楽しんでくれる」って言っていたし、楽しむことだけ考えていました。

一緒に六本木のインドアでレッスンに通ったりもしていました。アメリカやアジアに旅行してゴルフして、というのもしてましたね。

今でもスコアにはあまりこだわらずに、仲間と一緒に歩きながらペチャペチャしゃべってワイワイするのが好きです。大人の遠足だと思っているので、スループレーよりハーフでご飯を食べて、終わったらお風呂に入ってのんびりするのが好きです。だって遠足ですから。いい時は90台、めったに行けない今は100くらい打っちゃいます。女房も僕と同じように楽しむゴルフでした。

お菓子を作る職人だから繊細で、ゴルフもグリーン回りが上手だと思われるんですけど、全然違うんです。ボールがブッシュに入っても横に出すとかできない。林の中でも1メートルの幅しかない隙間にボールを通せる気がするんです。安全策はイヤで強気で攻めていく。

斜面に行っても3番ウッドを持って行く。たまーにうまく当たる成功体験があるからです。ゴルフは性格が出ますよね。負けず嫌いじゃないんだけど、降りられないんです。「プロゴルファー猿なの？」って女房も呆れるくらいでした（笑）。

お菓子作りは立ち仕事ではあるけど、体の決まったところしか使わない。自然の中でゴルフをするのは気分転換になるし、すごくいいですね。友達とも話せるし、リフレッシュもできて、アイデアが浮かんだりもします。 =この項つづく

（清流舎・小川淳子）