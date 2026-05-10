人気レースクイーンの央川かこ（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ブラックコーデ姿を披露した。

「コナンくん3回目いってきた 3回目は毎年いっしょに観に行ってる幼馴染の果恋ちゃんと」報告し、映画館での黒のミニスカ・セットアップにハンドバッグ＆ブーツの黒づくめ姿の写真をアップ。

「今年もほんっとにおもしろかったし毎年最高の作品を世に出してもらって大感謝 ファンの方から頂いたムビチケも使わせてもらいました ありがとうー」とつづった。

ハッシュタグでは「名探偵コナン」「ハイウェイの堕天使」「映画」「レースクイーン」「レースアンバサダー」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「素晴らしい」「お洋服。とっても似合って素敵なかこさまですね」「カッコいい」「美人過ぎる」「お美しいです。可愛いです。綺麗です」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。