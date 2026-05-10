元西武監督の松井稼頭央氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。セ・リーグ３冠王に立つ阪神・佐藤輝明内野手について進化の要因を分析した。

現在、打率・３７８、９本塁打、２９打点をマークし、リーグ３冠王に立っている佐藤輝。相手も警戒してか、９日のＤｅＮＡ戦では初回２死二塁の第１打席でカウント３ボールとなったところで、異例の申告敬遠。直近３年では初めての出来事だった。

松井氏は「すごいですよね。率も残せてホームランも打てる」と評し、「ランナーがいるときはセンターから逆方向に打てて、４番として打点を稼ぐ。それが進化なのかなと思います」と分析した。

また３月のＷＢＣで侍ジャパンに選出され、ドジャース・大谷翔平選手らと一緒にプレーしたことで「大谷選手、鈴木選手の空気感を感じて、すごく目指すところが明白になったのかなと思います」と成長の要因になったと指摘。松井氏もメジャーリーグでプレーした経験を持つだけに、レベルの高い選手とプレーすることで得られる相乗効果を知っている。

実際に打撃練習では大谷、村上、吉田らメジャーでも活躍する左のスラッガーと同組で練習を重ねていた。ルーキー時代から先輩選手のスイングを見て学ぶ姿勢を見せていた佐藤輝。日本球界を代表するスラッガーへと成長を遂げている。