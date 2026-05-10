このタイプもっと増やして〜！スペースに合わせて使い分け可能！100均の2WAY収納ラック

ダイソーで画期的な調味料ラックを発見！なんとフック付きで調理ツールなども一緒にまとめられる優れもの。粘着タイプで壁に浮かせて設置できるのも嬉しいポイントです。しかもフックは着脱可能で、場所や好みに合わせて使い分けられて実用的！このタイプの商品をもっと増やしてほしいと思えるくらい、使い勝手が抜群です◎

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商品情報

商品名：フック付調味料ラック（UKASEL）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：10cm×19.1cm×7.8cm（フック含む）

耐荷重：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480789088

ダイソーの『フック付調味料ラック（UKASEL）』がキッチン収納の強い味方！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『フック付調味料ラック（UKASEL）』という商品です。

調味料ボトルやキッチン小物をまとめて収納できる、フックとラックが一体になったアイテム。価格は330円（税込）です。

ホルダーが付いた粘着シートに本体を引っ掛けて使用することができます。汚れが気になったときは、本体を簡単に取り外すことができてサッとお手入れすることができます。

取り付け方法も簡単で、まずは取り付け場所の汚れをしっかりと除去し、本体にホルダーを取り付けます。

剥離シートを剥がし、取り付け場所に粘着面を強く押し付けるように貼り付けます。

このとき、粘着面に手が触れないようにすること、水平になっているのを確認することがポイントです。

本体を一度取り外し、粘着面が貼り付け場所に密着するよう、全面をしっかりと押し付けます。パッケージの説明にある通り、貼り付け作業の後は1日ほど放置し、しっかりと貼り付いているか確認することを推奨します。

シートの粘着力はかなり強力。耐荷重は1kgとタフなのも嬉しいです。

調味料とツールをまとめて収納できる！しかもフックは着脱可能◎

本体を再度取り付けたら完成です。実際に調味料ボトルを3本入れてみましたが、高さがあるので倒れにくく、ストレスなく快適に使用できました！

フックには軽量スプーンなどを掛けておけば、調理中にいつでも取り出せて便利ですよ。

フックはT字の穴にピッタリはまる構造なので、横ブレすることも、脱落することもなく、とても使いやすいです。

ちなみにこのフックは着脱が可能で、置く場所に合わせて取り外すことができます。

よりスッキリさせたいときはフックなしでも使えるので、さまざまな収納に使えて実用的です！

今回は、ダイソーの『フック付調味料ラック（UKASEL）』をご紹介しました。

1つで2通りの使い方ができる、とても優秀な調味料ラック。キッチンをより賢く使えておすすめです！

ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。