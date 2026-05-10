100均にいいのあるよ！「転がって大惨事」を防止！ティッシュ感覚で使える白い箱が便利だった

セリアで何気なく目に留まったのが、引き出しの中で転がって巻きが取れがちなロール巻きのポリ袋の収納悩みを劇的に解決してくれる優秀な『ロールタイプポリ袋ケース25』でした！ティッシュ感覚で1枚ずつスルッと引き出せる仕様で、フックに掛ければ吊り下げ収納もOK。110円とは思えない実用性に即リピ確定ですよ◎

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商品情報

商品名：ロールタイプポリ袋ケース25

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5.9×29.8（フック含む）×高さ5.6cm

対応袋サイズ：長さ約25cm×直径約5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905596128663

ロール巻きのポリ袋の悩みを解決◎ティッシュ感覚で使える優秀ケース

セリアで何気なく目に留まったのが、ずっと感じていた「ポリ袋の収納問題」を解決してくれる『ロールタイプポリ袋ケース25』。

ロール巻きのポリ袋って引き出しに直で入れていると転がって巻きがほどけたり、取り出すたびにバラバラになったり…そんなプチストレスから解放してくれる優秀アイテムです！

価格は110円（税込）。

対応するポリ袋のサイズは長さ約25cm×直径約5cmが目安。本体サイズは5.9×29.8（フック含む）×高さ5.6cmと、引き出しにもキッチンの隙間にも収まりやすい細身デザインです。

イノマタ化学株式会社のメイドインジャパン製品で、ホワイトのシンプルなデザインは、どんなキッチンにもなじんでくれる安心感も◎

使い方は3ステップ◎取っ手つき・取っ手なし両対応

使い方はとってもシンプル。底のフタを開けてロール巻きのポリ袋をセットし、フタを閉じれば準備完了。

取っ手つき・取っ手なしのどちらのタイプでも使用できます。

あとは表のスリットからティッシュのように1枚ずつスルッと引き出せます。

吊り下げ収納OK◎省スペースで便利

上部にリングが付いているので、フックに掛けて吊り下げ収納もOK。シンク下の扉裏やキッチンの壁面など、デッドスペースを有効活用できるのも嬉しいポイントです。

引き出しの中での「転がって大惨事…」というプチストレスから解放されて、必要なときにサッと1枚取り出せる気持ちよさは、一度味わうと手放せませんよ。

今回は、セリアの『ロールタイプポリ袋ケース25』をご紹介しました。

110円とは思えない実用性で、ロール巻きのポリ袋ユーザーにとっては手放せない一品。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。